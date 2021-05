Lombardia contro spreco di cibo e povertà: finanziati 17 progetti virtuosi

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 17:42

In totale, sono stati finanziati 17 progetti

Sostegno alle aziende che aiutano i nuovi poveri

Obiettivo: ridurre lo spreco e sostenere i bisognosi

17 i progetti finanziati

ssieme all'acqua, il cibo è uno dei diritti fondamentali di ogni individuo, in ogni angolo della terra. A maggior ragione in quelle nazioni, regioni e città, dove ve n'è troppo e pure in abbondanza, fino a sprecarlo. In questo contesto si collocaper il biennio 2021-22.i per un valore complessivo di due milioni e 500mila euro circa.a favore di persone che non riescono a garantirsi un'alimentazione sufficiente e sicura. I nuovi poveri.«L'obiettivo dei prossimi mesi - ricorda l'Assessore regionale alla famiglia e alla solidarietà sociale- è duplice:del 30% entro il 2025 e del 50% nel decennio».sono fondamentali, soprattutto in un periodo in cui il tema dell'indigenza sta diventando sempre più centrale, in particolare nelle grandi città. Garantire un aiuto alle realtà del terzo settore è essenziale, come è indispensabile una reale sinergia fra tutti gli operatori del settore agroalimentare: agricoltori, grande distribuzione, mondo della ristorazione che, superata la fase critica della pandemia, possono e devono dare una mano a chi è meno fortunato.