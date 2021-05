Panettone e Polenta lombarda: un protocollo per promuoverli

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 16:50

Fabio Rolfi e Carlo Cracco alla firma del protocollo d'intesa

Rilanciare e promuovere due prodotti che caratterizzano la cucina lombarda

Villa Terzaghi, scuola di cucina e ristorante didattico a Robecco sul Naviglio (Mi)

La pandemia ha fatto emergere la mancanza di figure di sala e cucina

Fabio Rolfi e Carlo Cracco

opera sul territorio nazionale dal 2011 per. Collabora con Regione Lombardia sin dalla sua nascita con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, le tipicità e le tradizioni enogastronomiche del territorio.In quest’ambito s’inserisce il. Il documento è stato firmato a Milano il 12 maggio dall’e da, scuola di cucina e ristorante didattico dell’associazione a Robecco sul Naviglio (Mi).«Questa firma e la collaborazione sono fonte di orgoglio – ha dichiarato l’assessoree nella comunicazione dell’ eccellenza gastronomica che la nostra regione può vantare . Gli obiettivi sono concreti: rilanciare e promuovere due prodotti che caratterizzano la cucina lombarda, focalizzando l’attenzione sulle materie prime, l’agricoltura e la cucina. Nell’ottica di rendere attrattivi i prodotti e la capacità di proposta dei nostri ristoranti».Un’iniziativa volta quindi anche ain una logica di ripresa post emergenza sanitaria Covid-19 e alla formazione di una nuova generazione di cuochi e personale di sala più consapevole rispetto alla ricchezza enogastronomica della regione e alle nuove tecnologie che la ristorazione moderna deve affrontare.«C’è ancora un gran bisogno di ragazzi che credono in questo lavoro – ha sottolineato Carlo Cracco – La pandemia ha fatto emergere la mancanza di figure di sala e cucina. Bisogna necessariamente mettere al centro la formazione delle nuove leve, guardando con fiducia il futuro.– la ricetta è trasversale nel nord Italia - valorizzandone l’elemento cardine, la farina., ben ancorandolo al territorio. È infatti sempre più diffuso e apprezzato in Italia e all’estero. Basti pensare che è successo che pasticceri francesi lo facessero fare qui per poi venderlo come sfornato in Francia. Dobbiamo essere aperti a tutti, ma senza farci portar via le tradizioni».diventa così laalla ricerca di ricette innovative e in particolare teatro per l’organizzazione di masterclass con le creazioni dei migliori professionisti e di cuochi e pasticceri emergenti sia per il Panettone sia per la Polenta. Esperienze didattiche dedicate che si basano sul coinvolgimento dei protagonisti della filiera agroalimentare del territorio e del made in Italy. La partnership prevede anche la realizzazione di interventi di educazione alimentare e sensoriale rivolti alle scuole e in particolare agli istituti turistici e alberghieri allo scopo di far conoscere a studenti e docenti le produzioni locali di qualità (organolettica, ambientale e sociale) e diffondere un corretto approccio al cibo e alle tematiche che vi sono legate.