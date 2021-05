Perché il soffritto con la carota fa bene? La scienza spiega la cucina

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 10:10

F

Il menu sperimentale di Giuseppe Pedone

La scienza in cucina

Una nuova disciplina

L’orto sostenibile e la cucina di Giuseppe Pedone

Il menu sperimentale

Dopo mesi di lavoro intenso, questo è tanto altro sarà finalmente svelato,, azienda agricola e country house a Mola di Bari che fa parte dell’Ecomuseo del Poggio delle Antiche Ville, in Puglia, dove agli addetti ai lavori, innovativo. Partita dalla Puglia, culla della Dieta Mediterranea, questainternazionale attraverso l’International Journal of Food Sciences and Nutrition.Trasformare la crisi della ristorazione indotta dal Covid in opportunità per le persone e i territori è l’obiettivo dell’Il Cooking Lab è il frutto del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina e del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Bari (Uniba), doveper analizzare le tecniche gastronomiche come operazioni unitarie. L'obiettivo è, in cucina, di modificare in maniera controllata la composizione di materie prime e ingredienti, scegliendo i metodi di cottura e preparazione idonei a salvaguardare le molecole salutistiche sin nel piatto, sempre nell’edonismo del mangiare con gusto e soddisfazione.Il primato di Uniba è sancito dall’International Journal of Food Sciences and Nutrition che, ad ottobre 2019 ha pubblicato il primo lavoro scientifico al mondo su: “The emerging discipline of precision cooking: a suitable tool for the precision nutrition” firmato dai docenti Maria Lisa Clodoveo, Luigi Di Lorenzo, Carlo Sabbà, Antonio Moschetta, Loreto Gesualdo e Filomena Corbo., filosofia che ha spinto l’imprenditore Domenico Pinto a sottoscrivere l’Accordo Quadro con Uniba e a realizzare un orto sostenibile, mettendo a disposizione anche le sue moderne cucine e l’alta professionalità dello chef(con esperienza in ristorante stellato parigino) con la prestigiosa location per la presentazione.Dal campo all’Università, Precision Cooking è sostenuta dal patrocinio di: Regione Puglia, Ordine degli Agronomi di Bari, Arptra (Ass. Reg. Pugliese Tecnici Ricercatori in Agricoltura), Unione Regionale Cuochi Puglia, Associazione Cuochi Baresi.Saporito e salutare, unitamente ai contenuti scientifici, il menu sperimentale verrà svelato il 28 maggio nella kermesse su invito ore 17.30-20 alla Tenuta Pinto.