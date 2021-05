Gli italiani amano la colazione. La sveglia perfetta? Il rumore della moka e l’odore dei croissant

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 12:40

Per l’82% degli italiani la colazione è in assoluto la prima attività da fare al mattino

Una coccola per sé stessi

Colazione all’italiana sì, ma con prodotti semplici e salutistici

Sul tavolo anche prodotti salutistici

Maschi più abitudinari

Colazione tra social, news o to do list

Sveglia che suona? Un trauma! Meglio il fischio della Moka

ai saltarla! Gli esperti lo dicono da sempre. Stiamo parlando della colazione. E gli italiani sembra abbiano aver recepito il messaggio., agenzia di Insight & Data Management, commissionata da Bauli,: per il 42% degli intervistati è indispensabile per svegliarsi, un vero passaggio obbligato per iniziare la giornata (36%), da fare subito, appena svegli. Ben l’82% degli italiani sceglie infatti di fare colazione appena sveglio, ancora prima di prepararsi.Dedicare un po’ di tempo al primo pasto della giornata (in media 13 minuti) è davvero importante e per molti intervistati quei pochi minuti diventano una vera e propria coccola (24%), un momento tutto per sé (24%) al quale è proprio impossibile rinunciare.dall’80% degli intervistati. In tavola è dunque immancabile il caffè (84%) insieme a biscotti (74%) o croissant confezionati (50%).Indecisi tra colazione golosa e salutare?nel proprio menu mattutino è importante per il 76% degli italiani.Ben il 51% sceglie, infatti, prodotti semplici, con farine integrali, cereali e zucchero di canna; si confermano dunque i trend evidenziati negli ultimi anni in ambito food, con una crescente attenzione verso il segmento wellness.Quando si parla di prima colazione gli(il 56% sceglie cosa consumare a colazione principalmente spinto dalla forza dell’abitudine), le donne invece hanno voglia di sperimentare cose nuove (42%). La scelta di cosa mangiare, però, sembra essere molto personale: solo il 2% degli italiani dichiara, infatti, di affidarsi ai consigli di amici e parenti.Follower, like e messaggi:. Il 64% degli intervistati tra i 18 e i 34 anni, infatti, approfitta del momento della colazione per controllare le proprie pagine sui social media.(lo fa il 73% degli intervistati con figli, rispetto ad una media del 54%). Scuola, attività pomeridiane, to do list: nel silenzio dei primi minuti della giornata è sicuramente più semplice riuscire ad incastrare gli impegni di tutti.(38%) o della lettura delle principali notizie online o sui social (25%); in quest’ultimo caso, come prevedibile, sono soprattutto le nuove generazioni a prediligere l’informazione in versione digital (il 31% degli intervistati tra i 18 e i 34 anni).(la fa a quest’ora il 68% degli intervistati), ma sono tanti coloro che preferirebbero un risveglio “soft”.Per iniziare al meglio la giornata, cosa c’è di meglio del profumo di un croissant caldo? Per il 46% degli italiani è questa la sveglia ideale. Anche lper ben il 43% degli intervistati.E se invece del suono della sveglia, fosse il borbottio della moka ad accompagnare il risveglio? Questo sarebbe il modo perfetto per iniziare la giornata per il 38% degli intervistati, superando persino la voce di una persona cara (26%). Per i più giovani, invece, non c’è nulla di meglio della propria canzone preferita per partire con il piede giusto: la sceglierebbe il 28% degli intervistati tra i 18 e i 34 anni.