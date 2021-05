Anguilla a rischio estinzione: 5 milioni di euro per salvarla

Pubblicato il 07 maggio 2021 | 09:30

S

L’anguilla è quasi scomparsa dai nostri laghi causa inquinamento

Quasi scomparsa per l’inquinamento

Finanziamenti per 5 milioni di euro

Regioni, parchi, associazioni e università insieme

Progetto quadriennale di salvaguardia

, al centro di un apposito progetto di tutela dell'Unione europea.. In alcune regioni italiane la femmina, di grandi dimensioni, viene anche chiamata capitone, mentre il maschio, molto più un piccolo, prende il nome di buratello.e sotto protezione, è stata inserita nelle liste internazionali come specie a elevato rischio di estinzione ed è oggetto di una apposita regolamentazione da parte della Comunità Europea.Per tutelarla è stato, finanziato per il 50% da Bruxelles e con la compartecipazione di finanziatori privati.L'accordo, definito “Life 19 Nat/ It /000851 – Lifeel” percorso di salvaguardia, sarà sostenuto dalle Regioni Lombardia (capofila con l'assessore all'agricoltura), Emilia Romagna, i parchi Valle del Ticino, Delta del Po Veneto ed Emilia, le Università di Bologna e Ferrara, l'associazione Graia e l'istituto greco di ricerca Demeter.degli esemplari adulti che assicurano maggior successo riproduttivo. Inoltre, è prevista la, con lo scopo di produrre giovani da rilasciare in natura. Si procederà poi a deframmentare l'habitat fluviale e ripristinare l'accesso ad aree vocate per la specie, per favorire la mobilità nella rete idrograficaObiettivo dei promotori: «, mediante un sistema di barriere fotoelettriche».