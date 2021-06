Viaggio tra le città italiane del tartufo: Borgocarbonara in Lombardia

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 10:00

Fonte: Associazione Nazionale Città del Tartufo

Piatti tipici del territorio:

Da visitare:

Associazioni collegate alla realtà del Tartufo:

l paese di, fusione recente di Borgofranco e Carbonara, è attraversato dal Po il cui argine maestro disegna il paesaggio rurale e urbano. Lo stesso argine condiziona e scandisce il tempo e il calendario delle attività dei suoi residenti. Caratteristico della Bassa mantovana si trova nel cuore dellae la sua notorietà è legata al suo preziosissimo e profumatissimo(tuber magnatum pico) di bella forma arrotondata e levigata tipica dei terreni fluviali e sabbiosi.Il paese e le sue frazioni fanno risalire la loro. Sono stati rinvenutilungo l’argine maestro del Po: anfore, pavimenti e pozzi. Rimane traccia di questa storia nella documentazione conservata nell’archivio parrocchiale della Frazione di Bonizzo dove, tra le altre cose,la più disastrosa quella del 1879 con un fronte di inondazione di trecento metri che sparse acqua per circa quaranta ettari., promuovono in ambito nazionale tutto il territorio. Il 13 ottobre 2007 in località Bonizzo è stato inaugurato il Museo del Tartufo (TRU.MU) con una sala convegni polifunzionale dove scolaresche e sezioni universitarie operano in progettazioni ed esperimenti.Ogni anno si svolge lanei primi tre fine settimana di ottobre, anticipata da una esposizione di prodotti tipici e degustazioni in occasione delnella seconda decade di settembre, così come nella terza domenica di settembre per il passaggio della Gran Premio Nuvolari.Risotto alla NuvolariBranzino al TartufoRisotto con rane e tartufoUova in camicia con fonduta e tartufoMisticanza con uova di quaglia al tartufoMuseo sul Tartufo denominato Tru.MuChiesa neoclassica a San GIovanni BattistaChiesa di San Giacomo Maggiore nella frazione di Bonizzo nella quale è custodita un'importante "Pala di altare del 500" ed un quadro “fuga in Egitto” di anonimo lombardo del 1700 “Associazione Strada del Tartufo MantovanoPro Loco Borgofranco sul PoAssociazione Trifulin MantuanCircolo Ricreativo BorgofrancheseCircolo Ricreativo BonizzeseVisita: www.accademiadeltartufonelmondo.it Visita: www.cittadeltartufo.com