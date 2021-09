A Cibus Parma, il protagonista è sua maestà il Tartufo. Ecco tutte le novità di Urbani Tartufi

Nel 2022 Urbani Tartufi taglierà il traguardo dei 170 anni di attività. E l’azienda umbra si sta preparando alla grande lanciando sul mercato diverse novità presentate in anteprima alla recente edizione di Cibus.

Per la Gdo nuove referenze come i Sughi Pronti a base tartufo in tanti gusti diversi da utilizzare a tutto pasto. Da segnalare anche la linea Firma d’autore, non al tartufo, da accompagnare a prodotti e condimenti al tartufo per arricchire il raggio d’azione del consumatore in cucina. Molto interessante anche la nuova gamma di Frutta secca al tartufo dedicata al momento snack, per arricchire con prodotti seducenti il rito dell’aperitivo. Con queste referenze Urbani Tartufi vuole abbracciare tutti i momenti di consumo.

Per soddisfare le esigenze degli operatori professionali l’azienda propone all’universo Horeca la linea Chef’s Selection. Realizzata in lattina, si articola in sughi, come quello ai porcini o ai porcini e tartufo, per contribuire con gusti di grande appeal al rilancio della ristorazione.

Sul fronte gelo, da segnalare le nuove pizze in formato rettangolare per agevolare lo stoccaggio all’interno del freezer. Prodotti che possono essere utilizzati trasversalmente in qualsiasi momento e pronti in un attimo, sia a casa sia al bar.

Giammarco Urbani afferma che già la realizzazione di Cibus, significa ripartenza: molti ospiti e clienti hanno visitato lo stand Urbani, in cui sono stati presentati nuovi prodotti e nuove idee per nuovi mercati.

I numeri dicono che la ripresa è in atto, con un importante consumo interno ma non solo: anche di esportazione verso mercati nuovi e consolidati, in primis il mercato americano che rappresenta per Urbani Tartufi il core business.

Ed è proprio sul mercato Usa Vittorio Giordano scommette molto, per una ripresa non solo del tartufo ma di tanti comparti dell'agroalimentare: Vittorio Giordano dichiara: «nei momenti di crisi l'America si e' sempre impegnata molto per far ripartire l'economia, il consumatore americano apprezza molto il tartufo e il Made in Italy più in generale. Noi come azienda Urbani cerchiamo di informare il consumatore, in quanto leader del mercato del tartufo nel mondo, abbiamo l'onore e l'onere di raccontarne la storia e l'origine, poiché il consumatore americano è molto curioso e vuole sapere tutto il lavoro che c'e' dietro e come in poche ore possiamo passare dal "cavare" un tartufo sottoterra e portarlo preziosamente sulle tavole dei consumatori. Noi spieghiamo loro la catena che ci porta ad avere un prodotto finale fresco, profumato ed aromantico: una preziosità particolare e affascinante come il tartufo che noi raccontiamo in tutto il suo percorso culturale, etico e gastronomico».

Per informazioni: www.urbanitartufi.it