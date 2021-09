Un docufilm celebra l'alleanza Esselunga-Banco Alimentare contro lo spreco di cibo

Con un docufilm prodotto da BBC StoryWorks, Esselunga ha voluto raccontare la storica collaborazione che da oltre quindici anni la lega all’associazione Banco Alimentare. La riduzione dello spreco è da sempre una delle priorità strategiche di Esselunga: in qualità di produttore e distributore, l’azienda è consapevole che le sue attività generano eccedenze e invenduti che, senza una gestione attenta e dedicata, finirebbero per essere sprecati.

Condivisioni tra Esselunga e Banco Alimentare

Collaborazione anche in termini di know-how

Inoltre, la collaborazione tra Esselunga e Banco Alimentare si traduce anche in un supporto costante in termini di trasferimento di know-how nella gestione del cibo: Esselunga, infatti, supporta l’Associazione e gli enti collegati nella formazione dei volontari e nell’organizzazione di audit realizzati dallo staff della sua Direzione Assicurazione Qualità che, insieme ai volontari, periodicamente visita le strutture caritative beneficiarie degli alimenti per aiutarli nell’individuazione di anomalie e nel fornire un servizio ottimale agli assistiti.

La storia di questa preziosa collaborazione è stata illustrata da BBC StoryWorks in un filmato per la web serie “Better Lives Through Better Business”, presentata da “The Consumer Goods Forum”, dedicata a storie di aziende del largo consumo che hanno deciso di innovare i propri processi produttivi in chiave sostenibile.