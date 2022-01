La spesa per il pesce fresco è tornata a salire:  19,6% in 9 mesi

Il pesce è tornato in maniera prepotente sulle tavole degli italiani. Lo ha certificato l’Ismea (l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) dichiarando che nei primi nove mesi del 2021 hanno speso il 9% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che era stato caratterizzato dalle difficoltà della prima fase della pandemia. Un balzo sostenuto dagli acquisti di prodotto fresco che con +19,6% si rivelano superiori del 20% a quelli del periodo pre-Covid gennaio-settembre 2019. A metterlo in evidenza è l'ultimo Report Ismea sui consumi domestici.

L’analisi del comparto ittico

Analizzando il comparto ittico, tra i più dinamici del settore alimentare, si è visto che questi si è dimostrato il più dinamico insieme a quello delle bevande. Una ripresa in grande stile per i consumi di pesce, perché a crescere sono anche i volumi del 16% e i prezzi medi del 4%. Quanto alle diverse categorie dei prodotti ittici, Ismea indica stabile la spesa per i surgelati, in linea con la crescita del 17,7% registrata nel 2020 rispetto all'anno precedente. In notevole aumento, invece, le vendite dei pesci affumicati, principalmente il salmone, per i quali la spesa continua crescere del 10,6% nei 9 mesi, dopo aver segnato l''11% in più nel 2020.

Calano le conserve ittiche

Scende invece il dato legato alle conserve ittiche con -3,6%, prevalentemente rappresentate dal tonno in scatola, che dopo la crescita esponenziale del 2020 con +5,9%, tornano a essere sostituite dal fresco.

Il carrello della spesa sta quindi tornando alle vecchie abitudini

Si tratta di uno dei segnali contenuti nel rapporto che stanno ad indicare come il carrello della spesa stia tornando alle vecchie abitudini, ma con uno sguardo più attento a sostenibilità e alla salute. Non è un caso che i prodotti freschi in tutti i comparti, infatti, trainino la spesa con un aumento dell'1,3%.

Le aziende si preparano al rilancio

Per rispondere a questo cambio di tendenze, Orobica Pesca investe in questa nuova sfida e sigla un importate accordo con lo chef Francesco Gotti con l’obiettivo di creare una sinergia tra l’eccellenza di Orobica Pesca e l’esperienza pluridecennale di chef Gotti, offrendo al proprio pubblico un nuovo servizio, in virtù di un rinnovamento e di un perfezionamento gastronomico a 360 gradi. L’ingresso di chef Gotti porterà infatti con sé nuove proposte: in prima battuta, dopo un accurato studio, verrà introdotta una linea gastronomica che racchiude l’expertise professionale dell’alta cucina con la qualità del pesce Orobica Pesca. Una linea che in seconda battuta sarà rivista e lavorata per offrire ai colleghi chef una soluzione capace di aiutare e sostenere il lavoro in cucina.