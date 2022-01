Gli italiani e la cucina: ingredienti freschi e consumo consapevole

Gruppo globale di soluzioni alimentari e azienda leader al mondo nel settore dei meal-kit, HelloFresh è composto da sei marchi che forniscono ai clienti cibo di alta qualità e ricette per diverse occasioni. Nel secondo trimestre del 2021 ha consegnato 254 milioni di pasti e ha raggiunto 7,7 milioni di clienti attivi.

Per il 43% degli italiani cucinare è un modo di divertirsi

Il Food Trends & Innovation Report di HelloFresh ha analizzato come sono cambiati la cultura del cibo, il modo di cucinare e di selezionare gli alimenti, nel mondo e in Italia, negli ultimi 10 anni. L’istituto di ricerca Censuswide ha intervistato 11.500 adulti in 16 Paesi sulle loro abitudini culinarie e alimentari, tra passato, presente e tendenze future.

La preparazione di un pasto è un momento di grande condivisione

Cambiano le abitudini di spesa

A livello globale è emerso come nell’ultima decade i comportamenti a tavola si siano trasformati significativamente per ben il 70% degli intervistati. Dato ancora più incisivo se si considera l’Italia, uno dei Paesi dalla tradizione culinaria più consolidata: il 78% dei rispondenti infatti ha affermato che sia il modo di cucinare sia di scegliere gli ingredienti è cambiato e si aspetta che continuerà a evolversi anche in futuro, così come il modo di consumare i pasti (76%). Stiamo assistendo a un cambiamento decisivo verso una cucina sempre più a base di ingredienti freschi e verso il consumo consapevole. L’attenzione verso un consumo responsabile sostenibile determina già le abitudini di spesa di molti consumatori, una tendenza destinata a consolidarsi maggiormente nel 2022 e negli anni a venire. Il 47% degli intervistati prevede di utilizzare più ingredienti di provenienza locale nel prossimo anno, mentre un altro 43% presterà maggiore attenzione all'origine del proprio cibo. Minimizzare gli sprechi e acquistare da una filiera più sostenibile saranno la priorità per il 30% dei consumatori.

Divertirsi in cucina

Per il 43% degli italiani cucinare è un modo per divertirsi, a partire da un uso sempre crescente di internet per cercare nuove ispirazioni (per il 49% delle persone) e per sentirsi sempre più a proprio agio nei panni dello chef di casa (40%). Secondo il 38% degli intervistati, quest’attitudine li ha portati a valorizzare maggiormente la cucina casalinga e a utilizzare ingredienti di stagione per la preparazione dei piatti.

«Siamo consapevoli del fatto che in Italia il momento stesso della preparazione della cena, oltre che il consumo, possa essere un modo per condividere tempo di qualità con i propri cari – ha dichiarato Marine Faurie, managing director & chief marketing officer HelloFresh Italia -

Cucinare spesso include anche il coinvolgimento dei bambini. Perciò la nostra proposta di box ricette con ingredienti già pre-porzionati mette davvero tutti nelle condizioni di preparare i piatti gustosi in 6 semplici step grazie a schede illustrate, in un tempo di medio di 30-40 minuti di relax e divertimento per tutta la famiglia».

Il 43% degli intervistati intende prestare maggiore attenzione all'origine del proprio cibo

Convivialità domestica

La pandemia globale ha inoltre contribuito ad accelerare la tendenza del consumo dei pasti a casa. Il 34% degli intervistati ha affermato di mangiare meno fuori e di trascorrere più tempo con la propria famiglia a tavola. Infatti, il 22% del campione ha dichiarato anche di cenare meno spesso davanti alla TV. Secondo il 33% degli intervistati la convivialità davanti a un buon piatto fatto in casa è un trend pronto a riconfermarsi anche nel 2022 come momento di incontro sociale anche con gli amici.

C'è tanta voglia di sperimentare nuovi tipi di cucina e ingredienti diversi

Ingredienti sotto la lente

Dall’indagine è emerso che il 46% delle persone è interessato alla provenienza del cibo, spende di più per la qualità degli ingredienti e compra alimenti di provenienza locale (43%), oltre a cercare di fare acquisti più sostenibili (39%). In generale, ben l’87% considera positivi i propri cambiamenti in cucina, nella scelta del cibo e nelle abitudini alimentari.

Sperimentazione e nuovi sapori

Un altro aspetto prioritario su cui un terzo degli italiani ha mostrato maggiore attenzione negli ultimi dieci anni è avere un regime alimentare vario e bilanciato. Attenzione che sembra non retrocedere nelle scelte future. La varietà di pasti disponibili per il consumatore medio è aumentata significativamente negli ultimi anni. Non sorprende quindi che il 52% degli intervistati voglia sperimentare nuovi tipi di cucina e il 34% desideri usare ingredienti diversi. Più di un terzo è curioso e disponibile a provare nuovi servizi offerti dalle aziende che operano nella food industry.



