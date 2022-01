In arrivo il nuovo album di figurine Panini a tema salumi e frutta… con Cracco

Colorato, divertente, gioioso. Tre aggettivi per descrivere l’album di figurine ideato dall’Istituto valorizzazione salumi italiani (Ivsi) e da Asiac - l’Associazione formata dalle otto più grandi organizzazioni di produttori di frutta greca, all’interno del Progetto europeo Let’s Eat – European Authentic Taste per promuovere i salumi italiani e la frutta greca.

L’album è realizzato grazie alla collaborazione con il Gruppo Panini Editore



Tante curiosità su salumi e frutta in 24 pagine

L’album è realizzato grazie alla collaborazione con il Gruppo Panini Editore: 24 pagine che offrono abbondanti spunti e informazioni sul progetto europeo, qualche curiosità su salumi e frutta e presentano originali abbinamenti dei due alimenti pensati ad hoc per la Campagna. Nelle 32 figurine si possono scoprire accoppiate uniche, come la mortadella con le ciliegie, il prosciutto crudo con il kiwi oppure la pesca con il prosciutto cotto.



Quattro testimonial d’eccezione tra cui Cracco

Ma non solo! Ritratti in questo esclusivo Album oltre ai salumi e alla frutta, ci sono anche i quattro Ambassador scelti come testimonial di Let’s Eat per la loro filosofia di vita, piena di stile ed energia e perché impersonificano al meglio uno dei 4 elementi cardine della campagna: tradizione - Carlo Cracco (chef e personaggio televisivo), natura - Matteo Eydallin (Campione del Mondo di Sci Alpinismo), energia - Paola Fraschini (Campione del Mondo nel pattinaggio artistico a rotelle), well-being - Tanya Gervasi (modella e food blogger).



«I quattro ambassador sono tutti perfetti ambasciatori di Let’s Eat – European Authentic Taste perché ognuno incarna una parte dello spirito della nostra campagna. Carlo Cracco sa cogliere la genuinità e la tradizione dei prodotti europei e li reinventa in modo innovativo, esaltandone allo stesso tempo il gusto e le caratteristiche nutrizionali. Paola Fraschini, rappresenta i valori della gioia, dell’energia, dell’equilibrio e – come ogni professionista dello sport – presta molta attenzione alla dieta, per acquisire forza senza rinunciare alla leggerezza. Tanya Gervasi possiede una profonda conoscenza della gastronomia e dell’alimentazione e di quanto la dieta sia importante per una vita sana. Matteo Eydallin evidenzia le caratteristiche di impegno, autenticità ed energia, sottolineando quanto sia importante il ruolo della natura e del territorio, per preservare il mondo in cui vogliamo vivere» ha affermato Monica Malavasi, direttore Ivsi.



Consigli e spunti preziosi

Gli ambassador appaiono immortalati nell’album con la loro “divisa da lavoro”, nell’aspetto cioè che più li contraddistingue e li rende riconoscibili al grande pubblico: Cracco ha il cappello e la giacca da chef, Eydallin in tenuta da sci; Fraschini con i suoi pattini e i luccicanti abiti da gara e Gervasi con l’immancabile valigia e la sua macchina fotografica. Fra le pagine dell’album non mancano informazioni sul progetto europeo e qualche curiosità su salumi e frutta. C’è anche il consiglio degli ambassador, dove ognuno di loro rivela l’abbinamento di salumi e frutta che preferisce.



Sfogliando le pagine e completando l’album con tutte le figurine, scopriamo che Carlo Cracco predilige mortadella e ciliegie, Paola Fraschini il prosciutto cotto con le pesche. Matteo Eydallin va matto per il prosciutto crudo con le pesche mentre Tanya Gervasi adora il mix di gusto di salame e kiwi. Scritto in tre lingue, italiano, inglese e francese, l’album sarà distribuito all’interno di eventi promozionali oltre che in Italia anche in Francia e in Belgio.