Al Barbera Fish Festival, successo per Stoccafisso & Baccalà Challenge

In occasione della quinta edizione del Barbera Fish Festival, organizzato da Barbera Agliano, con il patrocinio del Comune di Agliano Terme e in collaborazione tra gli altri con il Norwegian Seafood Council, si è svolta la competizione culinaria Stoccafisso & Baccalà Challenge. Una gara che ha visto la partecipazione di giovani futuri chef sfidarsi sulle eccellenze ittiche norvegesi – stoccafisso e baccalà – con quelle del borgo in provincia di Asti. Arrivata alla sua quinta edizione, la manifestazione piemontese è l’appuntamento dedicato all'incontro fra il merluzzo norvegese e la Barbera d'Asti: un connubio che si rafforza ogni anno, consolidando sempre di più il gemellaggio, non solo culinario, ma anche culturale tra l’Italia e la Norvegia.

I vincitori di Stoccafisso e Baccalà Challenge

Ciascuna squadra ha realizzato due piatti

Stoccafisso & Baccalà Challenge ha visto la partecipazione degli allievi del terzo anno di cinque scuole alberghiere di Piemonte e Liguria: Alba Accademia Alberghiera di Alba, CIOFS-FP Piemonte di Alessandria, C.IA.C “Ferdinando Prat” di Ivrea, Is.For.Coop di Varazze e l’A.F.P. Colline Astigiane di Agliano Terme, sede della competizione. Ciascuna squadra ha realizzato due piatti: uno con il baccalà (Klippfisk, merluzzo salato ed essiccato) e uno con lo stoccafisso (Stockfish, merluzzo essiccato), evidenziando le differenze tra le due tipologie di pesce e abbinandoli ai prodotti locali, tra cui naturalmente anche la Barbera d’Asti.

I giudici di Stoccafisso & Baccalà Challenge

A giudicare la competizione gli chef Davide Palluda (Ristorante All'Enoteca di Canale, 1 Stella Michelin), Ivano Ricchebono, ambasciatore dello Stoccafisso Norvegese (Ristorante The Cook di Genova, 1 Stella Michelin) e Dag Tjersland (Skur 33 - Trattoria Di Mare, Salome, Spaghetteria Oslo e Signalen Sjøbad).

I vincitori

La gara è stata vinta dal team della scuola Is. For. Coop di Varazze composto da Daniele Delfino e Emanuele Barisone che hanno presentato rispettivamente il Barbera e buridda abbottonati, a base di stoccafisso, e le Scrocchiarelle di brandacujun a base di baccalà: due ricette davvero innovative ed elaborate che hanno saputo esaltare al meglio il sapore unico del baccalà e dello stoccafisso norvegese con la Barbera d’Asti. Una menzione particolare per l’allieva Martina Amato dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane di Agliano che, con il suo piatto Passione di Baccalà, ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto, conquistando il palato di tutti i giudici.

Celebrare ancora una volta il forte legame che unisce Italia e Norvegia

«È stato un vero piacere essere presenti al Barbera Fish Festival per celebrare ancora una volta il forte legame che unisce Italia e Norvegia – ha affermato Gunvar Lenhard Wie, direttore Italia del Norwegian Seafood Council - Gli allievi delle cinque scuole alberghiere hanno saputo valorizzare al meglio le caratteristiche dello stoccafisso e del baccalà norvegese, riuscendo a coniugare le tradizioni con nuovi modi creativi di cucinare questi prodotti unici. Scoprire piatti così innovativi, partendo da ingredienti legati alla tradizione norvegese e italiana, ci fa capire quanto il gemellaggio culinario e culturale è più vivo che mai e che abbiamo una nuova generazione di chef che mantiene viva la tradizione.».

Di seguito le due ricette vincitrici della competizione Stoccafisso & Baccalà Challenge:

Barbera e Buridda Abbottonati

Scrocchiarelle di Brandacujun