Cambiamento climatico e biodiversità, al centro degli Stati Generali della Sostenibilità

L'agricoltura, di acqua, non ne ha più urgente bisogno ma la questione è sempre drammaticamente d'attualità per chi opera nel mondo dell'agroalimentare, e non solo. Causa siccità, fiumi e laghi sono ancora in sofferenza, soprattutto al Nord. Il tema sarà al centro degli Stati Generali della Sostenibilità che si terranno a Milano, a palazzo Lombardia, dal 19 al 22 ottobre.

L'importanza di contrastare la perdita di biodiversità

«La biodiversità - ha detto durante un convegno di presentazione sulla scarsità dell'oro blu, l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo - ha bisogno di consapevolezza, affinché ci si renda conto delle conseguenze della perdita di specie viventi. Mentre siamo consapevoli dei danni derivanti dal cambiamento climatico, non ci siamo ancora resi conto di quanto sia importante contrastare la perdita di biodiversità. Dobbiamo continuare le azioni avviate in Lombardia per la tutela della natura e della biodiversità e renderci conto che quello che la natura ci regala ha un valore straordinario. E la perdita mette a rischio non solo la natura, ma anche l'economia, lo sviluppo e in prospettiva la vita di tutti noi».

550 progetti sulla salvaguardia della biodiversità

La Regione ha avviato negli ultimi anni più di 550 progetti sulla salvaguardia della biodiversità mettendo in moto circa 60 milioni. Sono stati finanziati 103 progetti per 2,7 milioni grazie ai fondi ‘Gestire 2020’; attraverso il Bando Bioclima sono stati finanziati 12 progetti per 5,6 milioni; altri 430 grazie a 52 milioni che sono arrivati dal PSR, da privati e da fondazioni. Infine, sono state messe in campo azioni di formazione per 500.000 euro di fondi FSE. Il progetto Life Gestire 2020 ha un budget complessivo di 17 milioni.

Ciò non ci lascia indifferenti

«La nostra Regione - ha continuato Cattaneo - spicca per la ricchezza di biodiversità, ma anche per i rischi di perdita della stessa. E ciò non ci lascia indifferenti. Nelle riflessioni della giornata si intrecciano due temi strettamente collegati, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico. La Lombardia si sta dimostrando attenta a trovare le risposte più efficaci sia per contrastare il cambiamento climatico (è stato da poco approvato in giunta il Piano regionale energia, ambiente e clima) sia per valorizzare il capitale naturale e salvaguardare la biodiversità. Vogliamo infatti che cresca la consapevolezza che la perdita di biodiversità è un tema rilevante, tanto quanto il cambiamento climatico».Tenendo conto delle Strategie Europea e Nazionale, è in corso di definitiva approvazione da parte del Pirellone, una rete per le biodiversità tenendo anche delle tante esperienze agroalimentari esistenti nelle 11 province.