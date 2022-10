Montefelcino: terra di tartufi, di vigne e di feste popolari

L’organizzazione locale Meravill, di Montefelcino (PU) nelle Marche, unitamente agli esperti del paese e ai maestri norcini, si regalano prodotti di gran classe con grande merito dei tanti artisti della cucina e lo fanno nelle tradizionali feste di paese, in particolare Giuseppe Cristini, direttore dell'Accademia del Tartufo nel Mondo, è stato alla Festa dell'Uva, dove ha potuto incontrare esperti sia di vino che di tartufo.

«Il primo incontro è stato con il maestro cavatore e custode del bosco per le Marche, Silvano Petreti che, unitamente ad una squadra di professionisti, durante la recente Festa dell’Uva, ha cucinato per tutti gli ospiti, un meraviglioso maialino arrostito che ha cotto per sette lunghe ore.

In queste terre ancora tutte le famiglie contadine allevano il maiale durante l'anno, e alcuni di questi vengono messi a disposizione della comunità durante i momenti di festa, per creare un momento di gioia con tutti. Montefelcino può definirsi la terra dei vini e dei sapori, e ci sono almeno 3 o 4 aziende che lavorono a prodotti enogastronomici locali di grande qualità. Un esempio è la famiglia Romiti, che possiede un’azienda agricola multifunzionale, con centinaia di ettari di terreno, ove produce vini, oli, pasta, elegante norcineria e carne fresca. Altri esempi sono famiglie del calibro dei Fratelli Pagliari, dove i fratelli Gabriele e Giancarlo guidano con intelligenza le rispettive aziende agricole.

1/2 1/2 2/2 2/2 Previous Next

In questo paese la laboriosità è altissima, e tutti danno una mano allo sviluppo del paese.

A Mentefelcini sono da ricordare le feste agostane del Mercatino del Feudatario e naturalmente questa bellissima Festa dell'Uva, ma durante tutto l'anno i momenti di convivialità non mancano mai».

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it