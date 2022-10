Il Consorzio della Bufala Campana Dop al Governo: “Prezzi surreali, non c'è più tempo”

Il messaggio è chiaro: non c'è più tempo da perdere. A mandarlo è il Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop in occasione del B2Cheese, salone nazionale del settore lattiero-caseario svoltosi a Bergamo nei giorni scorsi. Il destinatario è il Governo, a cui si chiede di fare al più presto qualcosa per aiutare le aziende a far fronte al caro bollette.

Domenico Raimondo, presidente del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop

La guerra in Ucraina e i suoi effetti

«Ci auguriamo che questa guerra finisca al più presto - ha sottolineato il presidente del Consorzio Domenico Raimondo - In primis per la strage di persone che stanno perdendo la vita e poi per tutti i problemi che il conflitto ci sta portando dal punto di vista economico. Dal punto di vista energetico siamo di fronte a prezzi surreali che porteranno a un arresto importante dei consumi. Se le famiglie devono pagare le bollette, non potranno permettersi il cibo».

Così Raimondo si rivolge al Governo che verrà. «La nostra classe politica è sempre in ritardo, non segue i tempi delle imprese - ha evidenziato - Si parla molto e si fa sempre troppo poco. Siamo lenti, così chi può va in altri Paesi e lavora alla grande. Questo perché altrove si rivolgono alle aziende chiedendo di cosa hanno bisogno. Al nuovo Governo dico che chi non fa non sbaglia. Quindi faccia e si affidi ai Consorzi, alle associazioni e agli imprenditori, che i problemi li conoscono. E scelga per l'Agricoltura un ministro che venga dal settore o che lo conosca bene, per non perdere altro tempo».