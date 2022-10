Listeria nei wurstel, muore ottantenne di Alessandria

Un nuovo caso di sospetta Listeria: un uomo di 80 anni di Alessandria, ricoverato d’urgenza con sintomi da meningite da Listeria monocytogenes, è morto dopo quattro giorni. Prima di sentirsi male aveva mangiato dei wurstel crudi di pollo.

Un'ottantenne è deceduto per meningite da Listeria



Indagini in corso

Ora sono in corso le indagini che stabiliranno se il caso è legato alla contaminazione che la scorsa settimana ha portato al ritiro dal ritiro dal mercato, da parte dell'azienda produttrice di alcuni lotti di wurstel a base di carni avicole.



Ci vorrà qualche giorno per i risultati che permetteranno di capire se il decesso dell’ottantenne di Alessandria è legato al cluster di listeriosi alimentare, che conta 66 casi segnalati in Italia dal 2020 e tre decessi in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna fra fine 2021 e giugno di quest'anno.



Dalle prime indagini è emerso che l’uomo, effettivamente, era solito acquistare wurstel da un grande complesso alimentare fornito anche dall’azienda agricola Tre Valli, la stessa che ha messo sul mercato i prodotti contaminati per poi adoperarsi tempestivamente nel ritiro dei lotti interessati, contrassegnati dai codici 1785417 e 01810919, insieme a tutti gli articoli prodotti prima del 12 settembre.