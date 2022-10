Nt Food tra le eccellenze imprenditoriali premiate da Deloitte

Nt Food, punto di riferimento nel mercato delle intolleranze e della corretta alimentazione, è tra le vincitrici per la terza volta della quinta edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali promosso da Deloitte Private, con la partecipazione di ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ELITE-Gruppo Euronext e Piccola Industria Confindustria. Nell’assegnare il premio sono stati valutati sette fattori di successo: “Strategia”, “Competenze e innovazione”, “Impegno e Cultura aziendale”, “Governance e misurazione delle performance”, “Sostenibilità”, “Filiera” e “Internazionalizzazione”. Il premio è stato assegnato da una giuria di esperti composta da Fabio Antoldi, professore ordinario di Strategia aziendale presso ALTIS Università Cattolica; Renato Goretta, membro del Consiglio di Presidenza Nazionale di Piccola Industria di Confindustria; Marta Testi, CEO di Elite-Euronext.

Alcuni prodotti Nt Food

Nt Food, un business sostenibile

«Essere premiati per la terza volta consecutiva è un orgoglio nonché una grande responsabilità - commenta Nicoletta Del Carlo – CEO e Co-Founder di Nt Food - perché significa continuare ad investire in un percorso che sia coerente con quanto fatto fino ad oggi, senza perdere i valori che da sempre ci contraddistinguono; a maggior ragione in un contesto economico e sociale in cui le sfide sono all’ordine del giorno. Noi crediamo tuttavia che, proprio in momenti come questo, occorra continuare ad innovare e a credere nella formazione come leva per costruire un business sostenibile».

Meno plastica e maggiore consapevolezza

Oggi più che mai, l’impegno per la sostenibilità, già presente da molti anni nell’agenda di Nt Food si è concretizzato in numerose iniziative volte, da un lato, a ridurre l’impiego di plastica e dall’altro a diffondere una maggiore consapevolezza a tutti i livelli dell’organizzazione, incentivando comportamenti virtuosi attraverso una formazione continua che si svolge a tutti i livelli.

«Programmi di formazione specifica e comunicazione interna sono le leve principali attraverso le quali l’azienda si impegna a sviluppare competenze e motivazione delle proprie risorse – commenta Giovanna Del Carlo – CFO e Co-Founder di Nt Food – Le giovani risorse, parlando di futuro, trovano spazio all’interno della nostra azienda con percorsi di inserimento e formazione volti all’assunzione e alla crescita professionale. Prevediamo inoltre programmi di formazione specifica altamente professionalizzanti per il management con percorsi di coaching mirati allo sviluppo della leadership e di altre fondamentali soft skills».

«La nostra missione: semplificare la vita di celiaci e intolleranti»

L'azienda, nata nel 1989 ad Altopascio, storica città del pane, dal 2005 si è data come obiettivo la specializzazione nelle intolleranze e nei regimi alimentari specifici, promuovendo un modello alimentare inclusivo, in cui c’è spazio per il gusto e la qualità del prodotto. Nel 2007 ha inagurato il primo stabilimento dell’azienda certificato per la produzione esclusiva di prodotti senza glutine. «La nostra missione: semplificare la vita dei consumatori celiaci e intolleranti», sottolineano da Nt Food, tra i primi a proporre prodotti senza glutine apri e mangia in confezione monoporzione salvafreschezza, perfetti per i consumi fuori casa, senza sprechi e senza rischi di contaminazione da glutine. Oggi è anche partner della Federazione Italiana Cuochi, in esclusiva per il senza glutine.

Il Kit Cornetti e lo Street Food gluten free

L'ultima novità in ordine di tempo in casa Nt Food è il Kit Cornetti. Pratico espositore da banco, perfetto per differenziare l’offerta free from all’interno dello spazio breakfast, il Kit Cornetti contiene 15 monoporzioni disponibili in 3 gusti diversi: classico, albicocca e cioccolato.

Non solo però. L'azienda sta puntando molto sullo street food, a cui Nt Food dedica un’intera linea di soluzioni “senza” di alta qualità pensate per ristoranti, hamburgerie, hotel che intendono intercettare una domanda sempre più consistente. Si va dal Panino Hamburger XL 100 g all'American Sandwich Nutrifree 240 g, fino alla Focaccia Break 170 g e al Panino Hot Dog 65 g.