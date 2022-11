Arriva Reborn, la nuova ricetta per “ripartire” di Wilden.herbals

Dedicare momenti della giornata a se stessi e alle proprie esigenze, educare il consumatore a prestare attenzione al proprio benessere e a ricaricare le energie fornendo una gamma di prodotti dalla qualità sempre più alta: sono questi i valori che spingono Wilden.herbals, la giovane azienda italiana specializzata nella creazione prodotti a base di erbe, in modo totalmente sostenibile, a ricercare e sviluppare soluzioni e prodotti sempre nuovi da presentare sul mercato. Ed è proprio da queste premesse che l’offerta di Wilden.herbals è cresciuta e continuerà ad ampliarsi nei prossimi mesi. A Morning, Night, Hangover, Digestive, Focus, Relax e Detox i rimedia già presenti sul mercato e ampiamente apprezzati da un numero sempre maggiore di consumatori, si aggiunge ora Reborn, la nuova tisana a base di erbe, studiata per essere assunta in ogni momento della giornata per ricaricare corpo e mente e ricominciare, rinascere e ripartire, pronti ad accogliere novità e avventure.

Oltre una semplice bevanda calda

«Quando, d’accordo con Nicola, ho pensato a questo mix - dice Sofia Tertzakian, responsabile ricerca e sviluppo Wilden.herbals - ho immaginato qualcosa che andasse oltre una semplice bevanda calda, e che potesse rappresentare la perfetta unione di erbe officinali, frutta secca e radici da utilizzare anche in cucina. Le sue note intense e decise, rendono questo Remedium perfetto per i curry di verdure o gli stufati di carne e, le note agrumate del bergamotto, la dolcezza della mela e la lavanda sono perfette anche per la preparazione dei dessert».

Un bouquet di sapori giocoso, fresco e ben bilanciato

Santoreggia, citronella, zenzero, verbena odorosa, lavanda, mela e bergamotto sono le erbe, i frutti e le radici presenti nella limited edition Reborn, un bouquet di sapori giocoso, fresco e ben bilanciato che permette al nostro organismo di purificarsi e ricaricare le energie. Il suo profumo fresco e agrumato è la prima cosa che colpisce, lasciando poi posto al gusto dove la dolcezza di lavanda e mela controbilanciano l’amaro del bergamotto e il sapore deciso della santoreggia che ricorda l’origano e il timo.

Investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti

«Si tratta di un Remedium dedicato a un momento della vita più ampio, perfetto per fare il carico di energie prima di iniziare qualcosa di nuovo - afferma Nicola Robecchi, amministratore unico e co-founder Wilden.herbals - Vogliamo accompagnare i nostri consumatori, educarli e renderli consapevoli di quelle che possono essere esigenze e richieste del proprio organismo, imparando ad ascoltarle. Per questo stiamo continuando a investire molte delle nostre risorse nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti. Il nuovo anno sarà dedicato, infatti, a implementare, insieme a Sofia, la Linea Health che comprenderà quattro tisane ispirate alla medicina tradizionale cinese, ayurvedica e latino-americana e dedicate alla cura di bisogni specifici come ansia e stress, sindrome premestruale, dolori da cistite e stimolazione dell’allattamento». La Linea Health, dedicata alla cura di bisogni ed esigenze specifiche, sarà disponibile, per il canale farmacia ed erboristeria da fine gennaio con quattro referenze: Quietea, Cistea, Nateavity e PreCycle.

La nuova tisana Reborn

La nuova tisana Reborn è stata presentata da Fusillo Lab in una giornata dedicata alla scoperta dei Remedia e all’utilizzo alternativo di erbe e tisane, perfette anche in cucina dove aggiungono sapore alle pietanze e consentono di limitare l’utilizzo di sale e zucchero nelle preparazioni. Reborn è disponibile per l’acquisto sul sito web Wilden.herbals in una limited edition di 500 pezzi, in formato barattolo da 25g.