L'ultima novità di McCain Foodservice Italia? È Emmental Sticks

L'ultima novità in casa McCain Foodservice Italia è Emmental Sticks, mini bastoncini a base di filante formaggio Emmental, dal pratico e divertente formato, con una doppia panatura extra croccante, che li rende ancora più gustosi ed adatti a delivery e asporto.

«Oggi la categoria appetizer, più di altre, continua a mostrare una forte e costante crescita - spiegano dall'azienda - Il motivo? I consumatori amano il comfort food, nella forma di piccoli snack informali, che regalano piacere ad ogni morso. Il ristoratore, invece, punta alla semplificazione del menu, ricercando prodotti versatili e profittevoli, adatti alle mutate esigenze del proprio modello di business e alle nuove abitudini di consumo della società moderna. Per questo abbiamo deciso di ampliare l’offerta dei cheese p!ckers, con la nuova promettente referenza: Emmental Sticks».

Emmental Sticks

L'importanza di ricerca e innovazione

Ricerca e innovazione sono le armi vincenti per garantire crescita e marginalità per tutta la filiera. «In uno scenario incerto come quello odierno, ci impegniamo a continuare ad investire in questa direzione, proponendoci come punto di riferimento per il mondo della ristorazione» - spiegano dall'azienda.

I punti di forza di Emmental Sticks: