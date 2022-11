Per Bauli a Natale il pandoro batte il panettone

Team Panettone o Pandoro? Due tifoserie, che immancabilmente, si scontrano durante le feste. In ogni caso, tutti sono d’accordo che i due dolci sono insostituibili sulla tavola del Natale: così, infatti, pensa il 62% degli italiani. E, sorpresa, tra i due “sfidanti”, sembrerebbe spuntarla il Pandoro, molto amato soprattutto dai giovani. I dati sono emersi da una ricerca realizzata da Nextplora per Bauli, relativa all’evoluzione del concetto di bontà nel corso del tempo: sono proprio infatti questi due iconici dolci a creare l’atmosfera autentica del Natale per la maggior parte delle persone, addirittura più dell’albero di Natale (che “fa Natale” per il 59% degli intervistati).

Il pandoro di Bauli



Tradizioni che non cambiano mai

Una ricorrenza speciale che, nonostante il trascorrere degli anni e i cambiamenti della società, resta immutata nei cuori delle persone. Così come indelebile nell’anima rimane “A Natale Puoi”, la canzone che da anni fa da sottofondo agli spot Bauli e che rappresenta il Natale per antonomasia secondo il 45% degli intervistati.



Millennial e Gen Z scelgono il Pandoro

E, notizia altrettanto interessante, nell’eterno dilemma tra “panettone o pandoro” per questo Natale 2022, il 63% degli italiani si dichiara fieramente Team Pandoro, soprattutto i più giovani (il 76% degli appartenenti alla Gen Z e il 78% dei Millennial), mentre il panettone incontra i gusti soprattutto dei Baby Boomer (54% rispetto alla media nazionale del 37%).



Il Natale: ricorrenza speciale, attraverso le generazioni

Ma quali sono gli aspetti che maggiormente creano l’atmosfera natalizia? La GenZ si dimostra poco legata alle cose materiali: meno attenzione ai regali, che fanno atmosfera solo per il 29% dei più giovani (rispetto ad una media nazionale del 37%), e focus sulle canzoni natalizie, che per il 33% sono fondamentali per creare il giusto clima natalizio (proprio come l’iconica “A Natale Puoi”). Ci sono però anche alcuni elementi che, soprattutto a Natale, accomunano davvero tutti: dopo pranzi e cene con famiglia ed amici, ad esempio, mangiare il pandoro o il panettone è un must per il 58% degli italiani.

La produzione di pandoro di Bauli



Dolci meglio dello scambio dei regali

Inoltre, insospettabilmente, i dolci tradizionali del Natale superano persino lo scambio dei regali (52%) nei “mai più senza” del periodo festivo e sono immancabili soprattutto per i Baby Boomer (addirittura 69%) e per gli appartenenti alla Generazione X (60%). I dolci del Natale rimangono, infatti, dei punti fermi: solo l’1% degli intervistati ha dichiarato di aver rinunciato a panettone e pandoro a tavola!



Per le feste… tutti a casa

Ulteriore elemento di condivisione tra le varie generazioni, anche il luogo in cui trascorrere le feste: è a casa, in compagnia della propria famiglia, la soluzione che vince a partire dalla GenZ (69% degli intervistati) fino ad arrivare ai Baby Boomers (87%).



E, che si sia più giovani o meno, la ricerca realizzata da Bauli, proprio in occasione del centenario dell’azienda che ricorre nel 2022, ha evidenziato quanto gli italiani considerino il Natale come una ricorrenza parte della propria identità, in grado di unire grandi e piccini e di offrire quel calore unico e “scintillante” che nessun’altra festa è in grado di regalare.