Percassi si espande nel food insieme All’Antico Vinaio

Percassi si espande nel food: il leader europeo nel retail in Europa, e All’Antico Vinaio, il locale più recensito al mondo nel 2014, paradiso della schiacciata (la focaccia toscana farcita), hanno, infatti, siglato una joint venture paritetica volta allo sviluppo del brand toscano in Italia e in Europa.

Tommaso Mazzanti e Antonio Percassi



Undici store per All’Antico Vinaio

All’Antico Vinaio ha all’attivo undici store nelle principali città italiane, tra cui Firenze, Roma, Milano, Torino, ed è presente negli Stati Uniti con due negozi a New York e prossimamente a Los Angeles. In Italia, è prevista una nuova apertura a Forte dei Marmi (Lu). Impiega complessivamente 200 dipendenti e prevede di chiudere il 2022 con un fatturato di oltre 22 milioni di euro.



Percassi si occuperà di sviluppare il concept

Si avvia così verso un percorso di crescita in partnership con Percassi, il gruppo bergamasco che da molti anni opera in Europa per la gestione delle retail chain di brand di fama internazionale. Si occuperà di sviluppare il concept dello store All’Antico Vinaio e della sua ulteriore espansione geografica, forte delle competenze nel retail e real estate acquisite sul campo in oltre 40 anni, oltre che nella gestione di retail chain del food and beverage. Percassi è anche proprietario della Taverna Valtellinese a Bergamo.



Anche servizio a tavola

Una particolarità de All’Antico Vinaio è anche il servizio al tavolo, oltre al take away. L’idea è quella di riunirsi a tavola per trascorrere assieme dei momenti di convivialità, assaporando le eccellenze enogastronomiche offerte, con più di 40 varianti di farciture e altre centinaia possibili combinazioni.



Insieme per il Made in Italy

«Sono entusiasta, oltre che emozionato, per questa nuova avventura stiamo intraprendendo con il Gruppo Percassi e sono molto orgoglioso del percorso di crescita fatto dal brand – ha commentato Tommaso Mazzanti, proprietario de All’Antico Vinaio Quando penso che sono partito da una piccola bottega rilevata nel 1989 dai miei genitori e guardo a dove siamo oggi, posso dire che dal 2012 abbiamo fatto qualcosa di magico. Solo negli ultimi due anni abbiamo aperto nove store nelle principali città italiane e avviato l’espansione negli Stati Uniti. Con il supporto e l’expertise del Gruppo Percassi, renderemo la presenza de All’Antico Vinaio sempre più capillare, portando il nostro brand anche nelle principali città europee».



«Con All’Antico Vinaio siamo pronti a promuovere le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese in tutta Europa – ha aggiunto Antonio Percassi, presidente del Gruppo Percassi - Abbiamo iniziato ad operare nel food da qualche anno, sia con brand di proprietà, che in joint venture. Ci teniamo a valorizzare al meglio questo marchio e questa realtà imprenditoriale, che è stata capace di tramandare le tradizioni culinarie del territorio, sapendo al contempo innovare il servizio e l’offerta food&beverage e mantenere la sua essenza, che vogliamo preservare».