Garda, Iseo e Idro insieme per il pesce di lago

«Ciao, sono Agostino per gli amici... Ago il pesce di lago» è l'accattivante slogan del progetto, Pes (pesca sostenibile) nei laghi di Garda, Iseo e Idro con l'acronimo di Gardiian. «Ambasciatore di questo innovativo progetto e appunto Ago - dice l'ideatore del progetto Germano Bana, vicepresidente dell'Unione pescatori bresciani - il simpatico personaggio che darà voce a tutti i pesci dei laghi bresciani - bergamaschi, per presentarli, farli conoscere e valorizzarli. Utilizzarli soprattutto nelle nostre cucine perché possono essere protagonisti anche di molte ricette. Ricordiamoli perché sono eccellenti: agone, alborella, anguilla, bottatrice carpa, coregone, luccio, persico, salmerino, trota e tinca».

Ago il pesce di lago



Il mondo intorno al pesce d’acqua dolce

L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi a Brescia, con il sostegno della Regione Lombardia e il finanziamento della fondazione Cariplo nell'ambito del progetto Capitale Naturale 2019 con progettualità estese ai grandi laghi alpini del Nord Italia. Alcune cifre per inquadrare la realtà della pesca d'acqua dolce. In Lombardia coinvolge decine di migliaia di persone fra semplici appassionati che amano trascorrere il tempo libero all'aria aperta e professionisti. Le imprese che operano a livello professionale sono 150 e praticano la pesca sportiva ben 80mila uomini, sempre più donne e tanti giovani. Un piccolo esercito che non ha orari, festività, bello o brutto tempo. Appassionati che vivono i territori, acquistano attrezzature, vanno nei ristoranti e nelle trattorie e generano un indotto di alcune decine di milioni di euro.



«Il progetto - ricorda ancora Bana - promuove la gestione delle acque e dei suoi ecosistemi con l'obiettivo generale di affrontare problematiche di tipo conservativo favorendo, attraverso strategie operative concrete, l'attuazione di modelli di utilizzo sostenibile delle risorse ambientali. Abbiamo anche realizzato il progetto “bontà invasive”, cioè quelle del pesce siluro e dei gamberi della Luisiana che possono essere alla base di molti, semplici e gustosi piatti. Rimane da affrontare il tema dell'invasione dei cormorani, che vanno contenuti. Un volatile si ciba quotidianamente di mezzo chilo di lago!».



La Lombardia ha investito cifre significative nel ripopolamento ittico delle acque interne. «Per questo - ha ricordato l'assessore Fabio Rolfi - il rapporto con le scuole e fondamentale: far conoscere le attività e le caratteristiche di ogni specie ai giovani, anche con modalità nuove significa avvicinarli a un mondo appassionante e sensibilizzarli verso modelli sostenibili di gestione delle risorse».



Il progetto pilota

Ago-Gardiian è un progetto pilota in un periodo di forti cambiamenti climatici, inquinamento delle acque, presenza di uccelli ittiofagi e pressioni legate ai fattori umani. «Lo esporteremo anche nel resto della del Nord - ha detto il presidente del parco dell'Alto Garda, Davide Pace - perché non riguarda solo la tutela del pesce dei nostri laghi e fiumi, ma anche un'importante occasione e per lo sviluppo del turismo di prossimità, delle piccole strutture ricettive, della buona cucina e i prodotti del territorio».