Perfetti Van Melle compra Trident per 1,35 miliardi

Un investimento da 1,35 miliardi di dollari. È quello realizzato dal gruppo Perfetti Van Melle per comprare dal colosso Usa del food Mondelez le gomme da masticare Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo e Bubblicious. Nell'operazione, il gruppo italo-olandese ha acquisito anche i marchi europei di caramelle Cachou Lajaunie, Negro e La Vosgienne. Con i marchi ci sono anche gli impianti di Rockford nell’Illinois e di Skarbimierz in Polonia.

L'operazione verrà perfezionata nei prossimi mesi e sarà chiusa ufficialmente nel quarto trimestre del prossimo anno.

Trident acquisita da Perfetti Van Melle

Perfetti Van Melle cresce ancora

L'acquisizione riguarda il mercato a stelle e strisce, ma anche quello canadese e quello europeo. Il portafoglio di Perfetti Van Melle cresce ulteriormente e i nuovi marchi acquistati si affiancano a brand forti come Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Vigorsol, Vivident, Big Babol e Brooklyn, già nelle mani del gruppo italo-olandese, presente in 150 Paesi e che lo scorso anno ha registrato ricavi netti totali per 2,5 miliardi di euro.

Di contro, Mondelez continua nella sua nuova linea, con l'obiettivo di generare il 90% dei ricavi da cioccolato e biscotti, che fino a dieci anni fa "pesavano" soltanto il 59% e che oggi valgono già l'80%.