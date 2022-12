Sport e agricoltura, eccellenze bresciane unite per una sana alimentazione

“Sport e agricoltura eccellenze bresciane” è la nuova campagna di Confagricoltura Brescia realizzata per promuovere due dei migliori settori del territorio, ovvero l’agricoltura, con i suoi prodotti d’eccellenza, e lo sport, con i suoi campioni conosciuti in tutto il mondo. L’idea nasce con l’obiettivo di favorire un’immagine all'avanguardia dell’agricoltura e dei suoi frutti e, al tempo stesso, per sostenere stili di vita più salutari e un’alimentazione sana e completa, esattamente come quella degli sportivi, che molto spesso utilizzano i prodotti agricoli nelle loro diete. Sullo sfondo la consapevolezza di instillare messaggi positivi di salute e di benessere nella popolazione, in un tempo in cui le fake news e la disinformazione molto spesso portano a farsi idee sbagliate sulle attività agro-alimentari.

Un momento della presentazione del progetto di Confagricoltura

Sport e agricoltura si incontrano a Brescia

Nello specifico, la campagna abbina prodotti tipici come formaggio, latte, vino, olio, frutta, carne e salumi, frutta e verdura, miele, con l’immagine di un atleta locale molto noto e conosciuto per i suoi successi nel calcio, basket, volley, sci, pallanuoto, rugby, ciclismo, nuoto, motocross, golf, ginnastica. Già diversi sportivi hanno accettato la proposta e saranno lanciati sulle pagine social di Confagricoltura, pronunciando il motto “Sport e agricoltura eccellenze bresciane”. Al fianco dell’organizzazione, come sempre, numerosi soci, che hanno messo a disposizione i loro prodotti e le loro aziende agricole.

«Gli sportivi bresciani sono i primi a utilizzare i prodotti della nostra terra - afferma il vicepresidente di Confagricoltura Brescia Gianluigi Vimercati -, che consentono loro di migliorare le loro prestazioni ed essere sempre in forma. Abbiamo pensato a loro come ambasciatori del mondo rurale di casa nostra: il semplice abbinamento alla loro immagine così positiva consente di diffondere nell’opinione pubblica un messaggio innovativo e salutare».

Gli sportivi che hanno aderito al progetto di Confagricoltura

Gli sportivi che hanno condiviso il progetto sono: Andrea Caracciolo (calcio), Tommaso Laquintana (basket), Nadia Fanchini (sci), Paul Griffen (rugby), Alberto Cisolla (volley), Vincenzo Renzuto (pallanuoto), Michele Lamberti (nuoto), Simona Frapporti (ciclismo), Giorgia Montini (motocross). I contatti continuano e presto altri atleti aderiranno. La campagna “Sport e agricoltura eccellenze bresciane” è solo il primo passo di un progetto più ampio, che porterà Confagricoltura Brescia a lavorare con l’università e con dei nutrizionisti per approfondire il legame tra agricoltura e alimentazione sana.

Gli sportivi che hanno aderito al progetto