Tartufo e Grana Padano nel piatto: ecco la perfezione a tavola

Giuseppe Cristini, narratore del tartufo e dell'enogastronomia italica, propone una nuova puntata dell'unico ed esclusivo format televisivo dedicato al tartufo: Sua maestà il tartufo, tra mistero e realtà tra magia e cucina. Un nuovo appuntamento televisivo che definiremo accattivante, in onda in tutta Italia e in streaming mondiale durante questa settimana su Agrisapori.

Giuseppe Cristini alla scoperta del Grana Padano



Insieme tartufo e Grana padano

Il nostro viaggio culturale e sensoriale alla scoperta delle meraviglie enogastronomiche italiche e dei garbati amici del tartufo prosegue con impegno, coraggio, autorevolezza e grande determinazione. Desideriamo raccontare la bellezza delle nostre terre. Una puntata che racconta davvero la perfezione di italianità in cucina e nella vita.

Due messaggeri altolocati dell'italianità, come il tartufo e il Grana Padano si uniscono per far ripartire l'Italia: a tavola, in cucina, nella ristorazione e attraverso il turismo enogastronomico.





Due ingredienti per piatti eccezionali

Stefano Pezzini

La cremosità del Grana Padano, la sua capacità di mantecare le paste nel nostro piatto della perfezione, unite ad un maccheroncino o a un tajerin riesce a creare una amalgama meravigliosa, donando cremosità ma anche saporosità e, direi, un gusto finale accattivante, che va ad esaltare la lamellata di tartufo bianco o la grattugiata di tartufo nero, per realizzare un piatto della perfezione che unitamente ad un burro di malga sa creare qualcosa di superbo e di unico, in grado di rappresentare l'italianità della cucina in tutto il mondo nella sua semplicità ma anche nella sua opulenza.

