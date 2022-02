A Milano un nuovo mercato agricolo

Si allarga la rete dei mercati agricoli milanesi: dal coltivatore, alle tavole dei cittadini del capoluogo lombardo. Verdura, carne, formaggi e prodotti delle campagne arrivano da tre anni nelle piazze e nelle vie della città. Palazzo Marino con una apposita delibera ha dato infatti il via libera a un nuovo mercato che si aggiunge a quelli che dal 2019 sono presenti sotto il Duomo.

Una bancarella del mercato

Nuova location per “Il buono a tavola”

Ad arricchire l'offerta dei prodotti stagionali del territorio sarà il mercato: ''Il buono in tavola'', che già da due anni è attivo in piazza Sant'Eustorgio e che ora raddoppia. Ogni giovedì dalle 7 alle 15 in via Ansperto sarà quindi possibile acquistare prodotti delle campagne e della produzione agricola integrata. «L'abitudine di acquistare cibo sano sotto casa è oramai qualcosa a cui i milanesi non vogliono rinunciare - ha dichiarato il vice sindaco Anna Scavuzzo - Questo ci rende orgogliosi».

La tendenza è il segno di richiesta di una buona politica alimentare

La rinnovata volontà di molte aziende agricole di voler aprire nuovi mercati settimanali è il segno che, al di là di ogni moda, c'è una forte richiesta per una buona politica alimentare che abbraccia tutta la filiera: dal produttore al consumatore. Si fanno insomma sempre più strada le abitudini nel consumo del cibo controllato e garantito: dal rispetto della stagionalità, alla scelta dei prodotti locali.