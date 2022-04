Cipolla Rossa di Tropea Igp a Identità Golose con le delizie di Giuseppe Romano

La Cipolla Rossa Tropea Calabria Igp sarà protagonista della 17ª edizione di Identità Golose Milano 2022 dal 21 al 23 aprile. Uno stand, promosso dal Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e dal Comune di Tropea, nei tre giorni dell’evento, promuoverà e farà gustare il prodotto unico e ricercato. A fare gli onori di casa il sindaco di Tropea Giovanni Macrì e il presidente del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp Giuseppe Laria. Invece in cucina, a cucinare piatti per una degustazione che esalti la cipolla rossa, l Giuseppe Romano (membro di Euro-Toques, l'associazione dei cuochi europei) di “Me Restaurant”, a Pizzo Calabro (VB).

Nello stand si alterneranno assaggi di tartare di tonno mediterraneo al bergamotto con acqua di sedano e velo di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGgp Tonno cottura tatami con gel di Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e crumble al pecorino, Salsa di pane casereccio, Cipolla di Tropea Calabria Igp e nduja. È prevista anche la consegna di un premio al cuoco che saprà valorizzare al meglio la Cipolla Rossa di Tropea Igp nelle sue ricette, nonché la presentazione del Festival Tropea Experience.

Cipolla rossa Igp di Tropea

Il premo di Cipolla Rossa di Tropea Igp

Macrì e Laria, sabato 23 aprile intorno alle ore 12 in Auditorium, consegneranno con Paolo Marchi il prestigioso premio ideato dal maestro orafo calabrese Michele Affidato a un cuoco che si è distinto nella valorizzazione della cipolla rossa nei suoi piatti.

Giuseppe Romano, cuoco membro di Euro-Toques

Presentata anche la Tropea Experience

La presenza a Identità 2022 sarà anche l’occasione per presentare “La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa, il momento di incontro tra il territorio e il suo prezioso e saporito prodotto. Una tre giorni di eventi, da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio, che animeranno il centro storico di Tropea e che avranno il loro cuore nella piazza del Cannone.

Tre giorni per conoscere meglio la Cipolla Rossa di Tropea IGP degustandola nei ristoranti della città, imparando a cucinarla seguendo i consigli di importanti chef, scoprendo i benefici salutistici con l’intervento di esperti durante i panel di convegni altamente qualificati. “La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa è una manifestazione originale ad alto contenuto di approfondimento all’interno del calendario gastronomico nazionale, una vetrina delle eccellenze calabresi e non solo, che vede la partecipazione di alcuni dei migliori cuochi del panorama nazionale: Igles Corelli, Max Mariola, Hironiko Shoda, Francesco Mazzei, Pierre Koffmann, i food blogger Federico Fusca e Francesca Gambacorta, oltre ai cuochi calabresi Carmelo Fabbricatore, Giuseppe Romano, Ercole Villirillo, Enzo Barbieri, Gianfranco Condò, Alessio Sorce e Bruno Tassone, che contribuiranno a trasformare il bellissimo centro storico in un paradiso enogastronomico dove sarà la possibile soddisfare ogni curiosità della cucina calabrese e non solo.