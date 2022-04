Successo per Giardini d'Agrumi: a Gargnano piante in fiore e frutti rari

Gran festa a Gargnano (Bs) per Giardini d'Agrumi, esposizione dedicata a limoni, cedri, arance mandarini, ricchi di vitamina C e medicinali spesso miracolosi nei tempi. La cooperativa Terra&Sapori ha organizzato la rassegna che conclusa il 25 aprile nel comune dell'alto lago di Garda.

Una trentina gli espositori

Una tre giorni alla quale hanno partecipato centinaia di visitatori e turisti in vacanza sul Benaco. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la rassegna è tornata in grande stile con una trentina di espositori e il profumo intenso degli agrumi in fiore. Ma non solo, vi sono da vedere le sette limonaie private aperte al pubblico: lunghi terrazzamenti con file di pilastri che d'inverno venivano chiusi, trasformandosi in monumentali serre e definendo la zona di coltivazione degli agrumi più a nord del mondo.



Frutti rari salvati dall’estinzione

Nello splendido chiostro di San Francesco risalente al 400, sono esposti vari tipi di agrumi, compresi frutti rari che sapienti mani hanno salvato dall'estinzione. Perché, come ricorda lo storico Marin Sanuto nel 1483: «Qui è zardin de zedri, naranzari, et pomi damo infiniti: lochi, concludendo, amenissimi, gentili et soavi, da sir habitati sempre».