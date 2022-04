Tutti pazzi per Kewpie, la maionese giapponese ha conquistato Tik Tok

La maionese Kewpie, detta anche maionese giapponese, racchiude tutti i sapori di una terra affascinante come quella del Giappone. Ispirata a quella americana è stata portata nel Sol levante da un cuoco giapponese che l'ha rivisitata e resa di fatto unica al mondo. In Italia non si è ancora diffusa, ma se ne è sicuramente già sentito parlare grazie a Tik Tok. Sul noto social network spopolano infatti le videoricette dove viene usata come ingrediente, spiccando per il disegno di una bambola sulla sua confezione.

barattolo di maionese Kewpie (Fonte Wikimedia Commons)

La storia della maionese Kewpie

La storia della maionese Kewpie viene fatta risalire al 1925 quando Kewpie Toichiro Nakashima fece un viaggio negli Stati Uniti. Qui provò la maionese ed ebbe l’intuizione di importarla in Giappone adattando il gusto a quello orientale.

Gli ingredienti esotici che la contraddistinguono

La maionese Kewpie è fatta ovviamento con i tuorli d'uovo, abbinati all'aceto di riso, all'olio di canola e al sale. Ma il vero ingrediente che rende la maionese Kewpie così unica è il glutammato monosodico, olargamente impiegato per conferire ai cibi asiatici il sesto gusto, l’umami.

Il design unico

La maionese Kewpie viene venduta in tubetti dal beccuccio fine per poter ricreare il decoro a zig zag che tanto piace ai giapponesi e si riconosce dal disegno di una bambola sulla confezione.

Il boom sui social

La maionese Kewpie ha fatto il suo ingresso da poco sul mondo dei social, ma ha supito spopolato. Pochi mesi fa un video in cui la food blogger Emily Mariko ha preparato un piatto di salmone al vapore e riso condito con salsa di soia, sriracha e maionese Kewpie. Il filmato stato subito visto da 6,9 milioni di persone e poi la cifra è di fatto più che raddoppiata col tempo. Tutta visibilità gratuita per il marchio nipponico che ha iniziato a diffonderla maggiormente nei supermercati di tutto il mondo. In Italia si può trovare nelle grandi catene che che forniscono ingredienti asiatici e anche online.