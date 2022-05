Il Dolce risveglio di Stefano Cavada: gianduia, biscotti, nocciole e caffè

Arriva il "Dolce risveglio" di Stefano Cavada. È il nuovo progetto del cuoco e food influencer altoatesino che, attraverso l’ideazione di tematiche mensili contenenti prodotti enogastronomici d’eccellenza, utensili da cucina e curiosi contenitori (le scatole box ad esempio), si pone come tramite tra il produttore e il consumatore finale. La scatola box “Dolce risveglio”, come il nome suggerisce, è pensata per la prima colazione e per tutti coloro che amano iniziare ogni giornata con un pizzico di dolcezza. Nella box, decorata su ogni lato con disegni di utensili e ingredienti vari, saranno presenti prodotti firmati Infermentum e Omkafè.

Il laboratorio infermentum, fucina del "Dolce risveglio"

Infermentum è un laboratorio di dolci artigianali con sede a Stallavena (Verona), in cui il dinamico e giovane team, con grande creatività ed esperienza, prepara a mano ogni singola ricetta. Nello specifico, nella box, saranno contenuti un bauletto gianduia, una golosa torta dalla forma rettangolare che nasconde al suo interno peccaminosi pezzi di cioccolato gianduia composto dai migliori blend di cioccolato al latte Valrhona e pasta di nocciole, una confezione di biscotti arancia e nocciola, prodotti con farina di farro che conferisce loro una piacevole croccantezza e un sapore rustico esaltato dalle note della frutta secca e dell’agrume, e una confezione di biscotti muscovado e cannella, in cui la complessità aromatica dello zucchero muscovado e della spezia trova la sua massima espressione se gustati assieme ad una tazza di caffè.

La torrefazione Omkafè della famiglia Martinelli, 75 anni di storia

Omkafè è una torrefazione di Arco fondata nel 1947 dai coniugi Martinelli. Oggi, dopo 75 anni dalla sua istituzione, è la terza generazione Martinelli a rappresentare la tradizione, la passione e la visione dei due fondatori. Coloro a cui piace sorseggiare una bevanda calda a colazione troveranno nella box una confezione di Filtro Leggero, un blend a base di caffè arabica per il 60% e di caffè robusta per il 40% dall’aroma dolce e avvolgente con note di cioccolato al latte, malto, miele e arachide e una confezione di Fuoco di Caminetto, una tisana calda, avvolgente e speziata con mela, carcadè, rosa canina, scorze d’arancia e cannella e frammenti di caffè verde. “Dolce risveglio”, inoltre, conterrà una french press, la tipica caffetteria francese indispensabile per preparare al meglio i caffè e la tisana presenti nella box, e utili consigli su come realizzare a casa un caffè perfetto.

Dall'Alto Adige a Londra, da Parigi a Brescia: i progetti di Stefano Cavada

Stefano Cavada, classe 1991, appassionato di cucina e fotografia fin da piccolo, cuoco per passione, nonché affermato foodblogger e influencer, è autore di due volumi sul cibo: "La mia cucina altoatesina: 45 ricette per ogni occasione" e "Il mio Natale atoatesino: 60 ricette per il periodo più magico dell'anno". Entrambi sono editi da Athesia. Lasciata Bolzano, dopo aver trascorso alcuni anni di vita a Londra e Parigi, è rientrato in Alto Adige, la sua terra d'origine, per poi stabilirsi a Brescia con l’intenzione di raccontare e condividere le ricette e le tradizioni del proprio territorio. Negli anni Stefano Cavada si è specializzato nella produzione di numerosi progetti legati al mondo della cucina. Dallo sviluppo delle ricette alla realizzazione di contenuti digitali, tra i quali fotografie e video, apprezzati fin da subito da un crescente pubblico appassionato e che ha saputo lasciarsi emozionare dai piatti di sua creazione oltreché dai paesaggi dei territori a lui cari.