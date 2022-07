Dal panettone al gin: ecco i prodotti gourmand da provare in estate

L’estate entra nel vivo. E quale momento di migliore per scoprire suggestive proposte gastronomiche, immergersi in experience indimenticabili e assaggiare prodotti gourmand? E, a proposito, ecco due chicche da provare in queste giornate clienti.



Il panettone dell’estate

Da lunedì 18 luglio è disponibile per un mese sul sito ufficiale di Pistì, Lestivo Fotonico, il panettone estivo ideato dalla pasticceria siciliana e disponibile in due varianti di gusto: ciliegia e pistacchio di Sicilia; albicocca, ananas e Pistacchio di Sicilia.



Si tratta di panettoni soffici e dagli abbinamenti freschi e particolari, da condividere in famiglia e con gli amici nei momenti più belli dell’estate 2022, come in spiaggia, in piscina, in barca o come dolce post-cena. Lestivo Fotonico è perfetto per accompagnare gelato, granite, creme spalmabili e marmellate.



Gin Tonic perfetto con Gin Engine

L’estate è senza dubbio la stagione per eccellenza del Gin Tonic. Engine è il gin 100% italiano e biologico che, in modo del tutto inedito, unisce i metodi tradizionali artigianali e un’immagine sensuale, che trae ispirazione dal mondo dei motori e dai miti in voga negli anni ’80.

Il nuovo distilled gin nasce da un’idea di Paolo Dalla Mora, imprenditore nel settore della moda, della ristorazione gourmet e degli spirits. Engine celebra un immaginario fatto di lattine di olii e carburanti, gare di motocross e veicoli da corsa – da sempre passione del suo ideatore –, nel ricordo dei grandi miti degli anni ‘80 come l’intramontabile Dodge Charger, l’auto ribattezzata Generale Lee nella fortunata serie tv Hazzard.



Novità assoluta: Engine GT - il Gin Tonichino delle Langhe, un “gintonichino” ready-to-drink in edizione limitata nato dalla collaborazione tra eclettici vicini di casa piemontesi, ovvero Paolo Dalla Mora, produttore Engine e Teo Musso, alias signor Baladin, che per l’occasione ha realizzato una speciale acqua tonica.