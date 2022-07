Negroni punta sui giovani per valorizzare territorio e ambiente

Negroni, il celebre marchio della Stella, azienda italiana che produce insaccati, riunisce nel segno della condivisione gli under 35 d’Italia per valorizzare territori e comunità con il progetto Costellazioni.

Attivata una rete di giovani ambassador nel piccolo borgo-museo abruzzese (Aielli – AQ), che ospiterà il suo primo murale ecofriendly grazie a Costellazioni Condivisione e collaborazione per favorire iniziative e ricadute positive sui territori e sulla comunità locale. Sono questi gli asset del nuovo progetto Costellazioni di Negroni, dedicato agli under 35 d’Italia. Il marchio della Stella, leader nella salumeria italiana di alta qualità, si pone infatti al fianco delle nuove generazioni e per il 2022 sceglie l’arte di strada green come linguaggio privilegiato per dare voce ai valori condivisi dei giovani in un’ottica di confronto e rinnovamento culturale, sociale e ambientale.

Il murale realizzato ad Aielli

Il progetto Costellazioni di Negroni

Per quest’anno, saranno in particolare il sostegno al territorio, la sua valorizzazione e la riqualificazione urbana le sfide che Negroni mette al centro del progetto Costellazioni, partendo dalla realizzazione del primo murale ecofriendly di Borgo Universo (Aielli – AQ), un eccezionale esempio di arte diffusa, attualmente sede di 35 murales firmati da famosi street artists internazionali. Proprio il cuore di Aielli ben si affianca all’iniziativa per la sua attitudine al racconto della rinascita attraverso la street art e l’astronomia, grazie alla presenza della torre medievale adibita a Osservatorio astronomico.

A firmare l’opera - utilizzando l’innovativa vernice Airliteâ, capace di neutralizzare lo smog - saranno un artista di fama internazionale e un giovane talento italiano, chiamati a ‘tradurre’ in graffito le due parole chiave che saranno scelte direttamente dagli under 35 di tutta la Penisola, attraverso votazioni online, aperte fino al 31 luglio, sul sito di Negroni. È possibile votare anche tramite i profili Instagram di Negroni, Borgo Universo, Yourban 2030 (partner del progetto) e dei 5 influencer coinvolti.

I focus di Negroni

Cinque in tutto le keyword al centro del sondaggio (consapevolezza, passione, rispetto, equilibrio e scoperta), già individuate da 35 giovani ambassador nel corso di una serata-evento ‘stellare’, che si è svolta proprio a Borgo Universo. Un’esperienza unica nel suo genere, che ha riunito nel segno dell’astronomia questi giovani con l’intento non solo di raccontare il progetto, ma anche di avviare un confronto aperto sulle tematiche più rilevanti per le nuove generazioni e di far toccare loro con mano il legame di questo piccolo borgo-museo con l’arte e l’astronomia. Ciò attraverso visite guidate tra i vicoli, food experience con i prodotti Negroni e osservazioni astronomiche presso la suggestiva “Torre delle stelle”, che ospita l’osservatorio più alto del centro Italia.

Negroni punta sui giovani e scommette sul futuro

«Costruire un dialogo diretto e costruttivo con gli under 35 di oggi e diventarne un interlocutore di riferimento - dichiara Claudia Ferrari, responsabile marketing Salumi Negroni - sono, in sintesi, gli obiettivi del nuovo progetto Costellazioni che Negroni, non a caso, ha scelto di avviare coinvolgendo direttamente gli artefici del domani in una sorta di ‘Stati Generali’ nel piccolo borgo abruzzese che, per la sua forte valenza simbolica, rappresenta lo scenario ideale. Ai giovani, infatti, vogliamo dare l’opportunità di essere i protagonisti, offrendo loro occasioni e spazi per esprimere bisogni e desideri, ma anche per promuovere buone pratiche a impatto sociale, che sono anche gli asset dell’impegno etico di Negroni. E in tutto questo rientra la scelta precisa di utilizzare linguaggi universali, come quello dell’arte di strada, che trova nelle nuove generazioni uno strumento ideale di comunicazione».

Dopo l’incontro con i giovani ambassador, Costellazioni scalda dunque i motori in vista dell’inaugurazione del primo murale sostenibile di Borgo Universo, prevista a settembre. Un appuntamento, però, che rappresenta solo una delle tappe a tema street art green di questo “percorso stellare” che Negroni porterà avanti nel 2022. In autunno, infatti, il progetto approderà in un’altra città italiana, che ospiterà un secondo murale, questa volta realizzato esclusivamente dal giovane artista italiano, che ha contribuito con la propria creatività alla prima opera di Borgo Universo.

