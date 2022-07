Sostenibile e gourmet: ecco “Il planted”, il panino dell'estate

Nasce la partnership tra Planted – la foodtech svizzera che dal 2019 produce alternative vegetali alla carne – e il gruppo Areas Italia - MyChef, leader mondiale della ristorazione in concessione.

Due punti di riferimento nel settore food&beverage internazionale, che portano il concetto di sostenibilità ambientale nel segmento travel con il lancio di “Il Planted”, il panino inedito 100% vegetale che inaugura l’estate italiana.

Il Planted

Da una sinergia di MyChef e Planted ecco "Il Planted"

Disponibile in oltre 60 punti di ristorazione italiani, dai maggiori aeroporti come Malpensa e Fiumicino alle autostrade tra Nord e Centro Italia, “Il Planted” è composto da croccante pane integrale, il gustoso planted.pulled, hummus di ceci, melanzane grigliate, menta e pomodoro. Perfetto per le pause dei migliaia di viaggiatori estivi, è una scelta non solo sostenibile, ma soprattutto gustosa, fresca e colorata. Una collaborazione che diventa un forte segnale per sensibilizzare all’attenzione per l’ambiente, grazie a nuove soluzioni e nuovi partner per ridurre l’impatto ambientale ed energetico anche quando si viaggia.

“Il Planted” sarà disponibile fino a fine 2022 nei punti MyChef, quando lascerà spazio a una nuova, golosa ricetta a inizio 2023, firmata sempre dal brand svizzero.

Areas Italia - MyChef sceglie Planted come partner 100% plant based

Planted raggiunge così i maggiori aeroporti da Malpensa a Fiumicino, le autostrade tra Nord e Centro Italia, le stazioni e tutti gli store firmati MyChef con un panino inedito. Punti ristoro classici o soluzioni take-away, ristoranti gourmet, aree lounge, catering/eventi: Areas Italia, nota come MyChef Ristorazione Commerciale SpA, è l’eccellenza dell’ospitalità nel F&B Retail grazie a un’offerta completa e competitiva ideata per gestire tutte le necessità dei clienti e dei landlord nell'ambito della ristorazione commerciale.

Solo ingredienti naturali e un approccio science-driven per un’etichetta tra le più pulite e corte al mondo

Planted sceglie di utilizzare solo materia prima naturale e di provenienza soprattutto da produzioni svizzere ed europee, dalle proteine dei piselli a spezie e marinature senza alcuna aggiunta artificiale e senza soia e per questo può vantare una delle etichette più pulite al mondo nella categoria dei sostituti della carne. Pochissimi ingredienti di alta qualità, ricchi di fibre e di amminoacidi per un’alimentazione sempre più sana: proteine e fibre di piselli, acqua, olio di colza e vitamina B12 per le versioni “nature”, a cui si aggiungono marinature e spezie naturali come il planted.chicken Herbs&Lemon o il planted.pulled BBQ per tantissime ricette gustose e originali.