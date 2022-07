Addio a “l'uomo Del Monte”, protagonista degli spot Anni '80

Se n'è andato per sempre "l'uomo Del Monte". Brian Jackson, iconico attore immortalato nei celebri spot degli anni '80 di Del Monte, azienda enogastronomica statunitense. L'uomo si è spento a 91 anni, vinto da un male che non gli ha dato scampo.

Si è spento "L'uomo del Monte"

Brian Jackson, nato in Gran Bretagna, è stato fotografo, attore, regista e produttore. Ma in Italia è ricordato per aver intepretato "L'uomo Del Monte" in 25 celebri spot dell'azienda. Compariva vestito di bianco in una piantagione dove si raccoglieva la frutta. Alla fine, dopo aver assaggiata, dava il consenso per quella migliore.

Alla fine la pubblicità si chiudeva con la celebre frase «"L'uomo Del Monte" ha detto sì». Uno slogan che in Italia è entrato a far parte del modo di parlare e ci è rimasto per oltre un decennio.