Davide Mazzanti e Serena Ortolani: campioni mondiali della pallavolo e amanti del tartufo marchigiano

«Marotta di Mondolfo è una città che sforna Campioni, è una città di vacanza ed è la città del Mare d'inverno.

La mia amicizia ormai consolidata con il Sindaco di Marotta di Mondolfo, Nicola Barbieri, e con l' assessore al turismo Davide Caporaletti, mi ha ispirato ad incontrare il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo Davide Mazzanti e sua moglie Serena Ortolani, grande Campionessa per un ventennio.

Entrambi di ritorno dai grandi successi Mondiali, scelgono Marotta, città nativa di Davide, per ritrovare gli amici e degustare amabilmente il tartufo e il meraviglioso pesce dell'Adriatico.





E così in un caldo pomeriggio estivo, accompagnati da preziose e profumate pepite di tartufo nero estivo e da una buona bottiglia di Bianchello del Metauro, ci ritroviamo in giardino a parlare di successi, di cucina e di ricette.



Il piatto preferito da Davide e Serena è sicuramente la tagliatella della zia di Davide, con burro e olio locale, assieme a copioso tartufo.



Ho conosciuto persone ammirevoli, composte ed eleganti, fiore all'occhiello dell'italianità nello sport che con garbo e gentilezza apprezzano i valori culturali e storici della cucina marchigiana pronta a farsi riconoscere in tutto il mondo.

Le Marche necessitano di personaggi, noti in tutto il mondo, come Davide Mazzanti che spassionatamente amano la terra e raccontano il tartufo con semplicità e passione.

Poiché attorno ad un piatto simbolo marchigiano come la tagliatella al tartufo, ingentilita e narrata, si può richiamare e far vivere al turista e viaggiatore un’esperienza ricca di piacevolezza e gusto».

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it