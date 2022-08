Campionato di asado, l'Argentina ha la sua prima “regina della griglia”

A Buenos Aires si è tenuto il Campeonato Federal de Asado, la competizione che mette di fronte i migliori grigliatori del Paese sudamericano, noto in tutto il mondo per la bontà della sua carne rossa. Tra i 24 concorrenti, ad avere la meglio per la prima volta è stata una donna, Natali Suarez Pardo.

È di Natali il miglior asado argentino

Il campionato ha come obiettivo quello di celebrare una delle più importanti e sentite tradizioni culinarie argentine, l'asado appunto. Negli anni è però diventato anche un'importante attrazione turistica. I partecipanti sono i rappresentanti di tutte le province che compongono l'Argentina e il vincitore è per un anno il miglior grigliatore del Paese.