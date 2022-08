L'allarme di Mutti: “Rincari drammatici, non possiamo aspettare un nuovo Governo”

Mutti, azienda italiana leader nella trasformazione del pomodoro, ha lanciato un disperato grido d'allarme alla politica. Il motivo è il caro energia, e, in particolare, l'escalation legata all'aumento del prezzo del gas cresciuto di 12 volte rispetto a 2 anni fa. «Non possiamo aspettare il nuovo Governo per intervenire», ha dichiarato Francesco Mutti, amministratore delegato del gruppo, intervistato da Aska News.

Francesco Mutti, Ad di Mutti

Caro energia, accorato appello di Mutti al Governo: «Per gli aiuti non c'è tempo da perdere»

«Non possiamo aspettare l’insediamento del nuovo Governo. Se i costi dell’energia continuano ad aumentare con questo ritmo, anche del 35% in una settimana, le aziende del settore agroalimentare non potranno continuare il proprio lavoro. Serve un intervento importante per trovare un plafond a questi costi». Queste le parole utilizzate da Francesco Mutti al Meeting di Rimini per lanciare un accorato appello alle istituzioni affinché si intervenga prontamente per arginare l'escalation dei costi energetici.

La richiesta: "serve un tetto alle bollette"

Mutti ha ribadito che il tema dell’incremento costi sta colpendo pesantemente, il mondo delle imprese e che all’interno della filiera solo in minima parte stanno incidendo sul prezzo dei beni.

«Come filiera abbiamo il compito e il dovere di poter preservare il più possibile il consumatore da questi aumenti, anche perché una fetta importante sono legati al mondo di prodotti alimentari - ha ripreso Mutti - La responsabilità della filiera, però, non può essere esclusiva: occorrono delle azioni forti affinché, uno fra tutti, il prezzo del gas trovi una sua ragionevolezza. Consideriamo che oggi il prezzo del gas è aumentato di 12 volte rispetto a due anni orsono. È un valore assolutamente straordinario di cui non può essere solo la filiera a farsene carico».

«Quello che dobbiamo riuscire a fare – prosegue Mutti nella sua intervista ad Askanews – è un intervento importante per trovare un plafond a questi costi». Un intervento da fare in tempi stretti, non compatibili con i tempi di insediamento del nuovo Esecutivo. «Credo che il nuovo Governo, per quanto potranno essere chiari gli esiti delle urne, richiederà alcuni mesi per potersi insediare. Non credo che ci siano i tempi per poter continuare fino alla fine del nuovo Governo», ha concluso Mutti.