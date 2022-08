La commozione per la morte di Balocco: “Ha portato il Piemonte nel mondo”

Una tragedia, non c'è altro modo per descrivere quanto accaduto ieri in Val Chisone, nei pressi del rifugio dell'Assietta: durante un forte temporale, un fulmine ha colpito due uomini mentre erano in bici, uccidendoli. Si tratta di Davide Vigo, 55enne manager torinese, e Alberto Balocco, 56 anni, presidente ed amministratore delegato dell'omonima azienda dolciaria.

La notizia ha lasciato sotto shock il Piemonte (la sede di Balocco è Fossano, in provincia di Cuneo). Balocco era infatti un imprenditore simbolo della sua terra, apprezzato per la sua disponibilità e per la sua umanità.

Alberto Balocco

Alberto Balocco e la crescita dell'azienda

Poco più di un mese fa era morto papà Aldo e così Alberto aveva preso definitivamente il timone dell'azienda insieme alla sorella Alessandra. I due sono stati però protagonisti della vita di Balocco già dagli anni '90 e per questo promotori di una nuova fase, che ha portato a un'importante crescita dell'export.

Proprio Alberto aveva giocato un ruolo centrale nel portare Balocco in una nuova era, da un lato ampliando la produzione oltre ai lievitati delle festività, dall'altro allargando il mercato all'estero, attraverso importanti investimenti nell'ottica di una sempre maggiore internazionalizzazione. Non a caso oggi l’export rappresenta il 14% delle vendite totali, con un giro d’affari di 25 milioni di euro.

Le campagne pubblicitarie

Era stato proprio Alberto a volere lo sviluppo di campagne pubblicitarie e social diventate simbolo dell'azienda, come l'iconico "Fate i buoni". Oggi è l'intero Piemonte a ricordarlo.

«Alberto Balocco era un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo», ha sottolineato Alberto Cirio, governatore regionale. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Confindustria Cuneo: «La nostra provincia piange un fuoriclasse dell'imprenditoria. L'improvvisa scomparsa di Alberto Balocco ci lascia sgomenti: rivolgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia che, a poco più di un mese dalla dipartita del papà Aldo, perde una persona di grande umanità, marito e padre amorevole, oltre che un imprenditore visionario».