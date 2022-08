Il caldo fa diventare la frutta esotica un affare... italiano

Il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre, +0,98 gradi rispetto alla media storica, con giugno che ha fatto addirittura registrare un +2,88 gradi. Un trend drammatico che sta diventando abitudine ormai da diversi anni e che inizia a far vedere i suoi effetti anche sulle coltivazioni.

Il cambiamento climatico in atto ha infatti fatto sì che anche la frutta tropicale possa ora essere coltivata a Km zero. Dal mango all'avocado, passando per la papaya, trovano terreno fertile nelle regioni del Sud Italia, che negli ultimi tre anni hanno visto raddoppiare la produzione. A confermarlo all'Ansa è stata Coldiretti, che stima circa mille ettari di queste colture tra Puglia, Sicilia e Calabria.

La frutta esotica è diventata a Km zero

Temperature che, dicevamo, stanno rivoluzionando l'agricoltura, portando sui campi frutti che fino a qualche anno fa erano solo sugli scaffali importati. Al Sud vengono avviate vere e proprie piantagioni di frutta originaria dell'Asia e dell'America Latina; a parte i "soliti noti" ci sono lo zapote nero che sa di cioccolato, l'annona dal sapore acidulo-dolciastro, la feijoa simile ad prugna, il Casimiroa che ricorda la pesca, fino al litchi; il tutto per un consumo totale di oltre 900 mila tonnellate a livello nazionale.

Un modo per battere la Xylella

Spicca la Puglia dove la Coldiretti segnala 500 ettari dedicati alla frutta tropicale. A Castellaneta in provincia di Taranto sono state piantumate altre 32mila piante di avocado, mentre in Salento in provincia di Lecce sono oltre 100 mila e 8 mila quelle di mango e altrettante di lime. Una vera e propria rigenerazione del paesaggio, devastato negli ultimi anni dal batterio della Xylella che riparte dagli alberi da frutto anche tropicali.

In provincia di Catania, sono ormai di prassi banane, mango e avocado, grazie a tanti agricoltori che hanno deciso di recuperare terreni abbandonati per il clima, destinati prima alla produzione di arance e limoni.

Gli effetti sul mercato

Una scelta vincente per rispondere al 61% di italiani che, secondo Coldiretti, acquisterebbero più tropicali italiani rispetto a quelli stranieri, con il 71% disposto a pagare di più per avere la sicurezza dell'origine. Non a caso a guidare la classifica dei frutti esotici più gettonati c'è l'avocado (41%), seguito dal mango e dalla papaya. Un business destinato a modificare i consumi nei prossimi anni e quindi ad orientare le scelte produttive delle aziende visto il clima.