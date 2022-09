Specializzazione, nuovi servizi e storytelling: così deve evolvere il panificio

Spunti e riflessioni per l'evoluzione del comparto sono emersi a Panevero Festival, che si è svolto nei giorni scorsi al Castello di Brescia: il primo di una serie di eventi per portare Richemont, associazione per la formazione e la cultura del pane e i suoi membri al grande pubblico. Iniziativa creata in collaborazione con Brescia nel Piatto, il sostegno di We Love Castello e patrocinata dal Comune ospitante. Location bresciana, ma respiro nazionale: quanto delineatosi nel corso della due giorni riguarda infatti tutto il mondo del pane, da Nord a Sud. «Il panificio oggi non è più solo panificio: la realtà odierna è multitasking – ha commentato Fabrizio Zucchi, segretario e tesoriere del Club – Per crescere? Specializzarsi, offrire nuovi servizi, fare storytelling». E Richemont si propone di rendersi promotore e portavoce di una nouvelle vague per la panificazione artigianale, raggiungendo il grande pubblico attraverso una vera e propria “cultura” di prodotto. Panevero Festival, che ha raggiunto con successo il target del consumatore finale, è stato la prima tappa di questo percorso.

Un programma di iniziative eterogenee

La due giorni ha infatti visto un folto programma di iniziative eterogenee, a partire dalle “Chiacchiere di pane” con illustri relatori come Carlo di Cristo, biologo specializzato sui temi della panificazione, Antonio Pacella, medico nutrizionista, e Stefania Pompele, sensory analysis specialist, ma anche i rappresentanti di Richemont Club tra Brescia e dintorni: oltre a Fabrizio Zucchi sono intervenuti Bruno Andreoletti, Beniamino Bazzoli, Alessandro Bresciani, Massimo Ciatti, Matteo Manuini, Mauro Marini, Mauro Massetti, Michele Novara, Francesco Panicchi, Paolo Piantoni e Paolo Zambarda. Non sono mancate degustazioni guidate, brunch, merenda, il laboratorio "Il Lievito madre: mani in pasta" e altre iniziative che hanno coinvolto trasversalmente tutte le generazioni, dagli adulti ai più piccoli. Partner ufficiale di Panevero, Colli dei Longobardi - Strada del vino e dei sapori, mentre i partner tecnici sono stati Cast Alimenti, Al Berlinghetto, Goodmorning Paper, Formaggi Trevalli.

La volontà di creare eventi

«Come Richemont ci proponiamo di creare altri eventi di questo tenore: l'obiettivo per l'imminente futuro è di portare a conoscenza del grande pubblico cosa significhi acquistare presso un panificatore membro del club. Essere parte dell'associazione deve diventare un valore tangibile per i nostri associati, con ricadute positive in termini di visibilità e pregio».

Un sinonimo di qualità certificata

Per entrare in Richemont gli aspiranti membri devono infatti rispettare alti standard qualitativi in termini di materie prime, lavorazione e prodotto finito, superando un esame. Solo allora un panificatore si potrà fregiare del titolo di associato. Un sinonimo di qualità certificata da una realtà che, in modo obiettivo e super partes, si fa garante per il consumatore di determinati canoni e caratteristiche.