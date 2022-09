Il maestro del vino Angelo Valentini: «Sarà una buona vendemmia, ma entrando in vigneto ho pianto»

A Sigillo in Umbria, lungo la via Consolare Flaminia, Giuseppe Cristini incontra il maestro Angelo Valentini, agronomo umanista.

«In questo periodo di grande siccità sono andato a camminare per le vigne e, da agronomo che ha passato parte della sua vita in mezzo alla terra,. Ma le piante non sono morte e nel vigneto ho assaggiato. Nonostante siano pochi, i grappoli sono venuti a maturazione precoce e proprio in questo periodo di inizio Settembre stanno dando "il meglio di se", perciò si preannuncia una vendemmia anticipata stanno dando il meglio di sé.Sicuramente possiamo dire che questa è una delle annate più siccitose del secolo, anche se non abbiamo una vera casistica.

