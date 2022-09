Il tartufo sopravvive nonostante tutto e la terra non tradisce. Cerca e Cavatura si parte!

Naturalmente ci affidiamo anche a madre terra che possa in qualche modo dare un sussulto e portare copioso tartufo nonostante la siccità. Ci affidiamo anche alla resistenza del tartufo che non muore mai. Resta in incubazione per mesi e per anni, ma quella pepita vuole venire alla luce, quella pepita vuole manifestarsi in tutta la sua bellezza. Quella pepita diventa un gesto d'amore verso la cucina italiana nel mondo.

E quindi con fiducia vogliamo raccontare che tutto è possibile, la natura non si ferma, il tartufo sopravvive nonostante tutto e soprattutto la terra non tradisce mai.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it