Allenamento fisico e cibo salutare, gli italiani si rimettono in forma dopo le vacanze

Nonostante l’inflazione abbia raggiunto ad agosto il record del + 9,7% (Istat), al rientro dalle vacanze gli italiani non rinunciano alla "remise en forme” puntando su allenamento fisico e cibo salutare. Ci si orienta sempre più verso piatti genuini composti di ingredienti naturali (71%). Se, infatti, durante la pausa estiva la parola d’ordine anche a tavola è relax, tornate alla quotidianità le famiglie scelgono ricette leggere e veloci, prediligendo i prodotti freschi e freschissimi (57%) e su tutto la verdura, consumata almeno una volta al giorno da otto italiani su dieci. È quanto emerge dallo studio realizzato da Banco Fresco, la catena food retail specializzata nei freschi e freschissimi presente in Lombardia e Piemonte.

Grande attenzione alle etichette alimentari

Si conferma il trend, già emerso nella precedente analisi di Banco Fresco sull’importanza delle etichette alimentari per i consumatori, che vede gli italiani sempre più attenti alla salubrità della loro alimentazione. Mediamente le proteine preferite sono pesce e legumi, rispetto alla carne, per qualcuno anche per motivi di sostenibilità ambientale (14%). Fanalino di coda delle preferenze al rientro dalle ferie sono il pane e i dolci confezionati, raramente nel carrello del 45% del campione o addirittura del tutto assenti per il 20% e, infine, le bibite gassate, non considerate da più di quattro intervistati su dieci.

I comportamenti alimentari nel back to school

È tempo di rientro a scuola anche per i più piccoli, che si lasciano finalmente alle spalle il periodo di pandemia e che – forse anche per questo – vivono con tranquillità o con entusiasmo (68%) l’inizio del nuovo anno scolastico. Ma in fatto di alimentazione, come si comportano le famiglie al rientro? Partendo dal fatto che solo il 9% dei bambini/adolescenti coinvolti è in sovrappeso, Banco Fresco ha chiesto loro quanto sono importanti per i loro figli gli spuntini durante il giorno. Il 67% fa merenda almeno una volta al giorno e nello zaino le più frequenti sono gli snack confezionati e la frutta. E quali sono invece i piatti appetitosi più amati dai bambini? Senza dubbio vincono la pizza (54%) e il gelato (40%), seguiti da sushi, hamburger e cibi homemade.

E quali scelte si fanno per rientro al lavoro?

Leggerezza ed equilibrio, invece, sono le parole chiave del rientro dalle ferie per i lavoratori. I buoni propositi per il nuovo inizio sono infatti orientati alla ricerca del benessere fisico: il 44% afferma di voler migliorare le abitudini alimentari dopo le vacanze e il 40% ha identificato come priorità la dieta e l’allenamento fisico. Al volgere dell’estate gli italiani trovano nella frutta (fresca e secca) lo spuntino ideale, seguita dagli yogurt; assenti invece gli snack confezionati, e anzi una buona fetta dichiara di astenersi del tutto dagli spuntini durante il giorno (21%). Per quanto riguarda il pranzo è la “schiscetta”, ovvero quello portato da casa, la prima scelta (65%), anche per l’esigenza di gustare pasti preparati con ingredienti controllati e di origine sicura.