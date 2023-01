Abbattuti ogni anno milioni di pulcini: le organizzazioni dicono basta

Ogni anno in Europa vengono abbattuti oltre 300 milioni di pulcini maschi perché considerati scarti di produzione dall'industria delle uova. Italia, Germania, Francia, Austria e Lussemburgo hanno già vietato questa pratica. Diciotto organizzazioni europee per la protezione degli animali hanno chiesto adesso al Parlamento europeo una norma che ne vieti la macellazione in tutti i paesi. I pulcini maschi vengono macellati il giorno stesso della loro nascita perché non sono utili all'industria delle uova e non sono adatti alla produzione di carne, in quanto appartengono a razze a crescita lenta che non sono considerate redditizie.