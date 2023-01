Hannes Berger è il nuovo amministratore delegato di Dr. Schär

Hannes Berger sarà il nuovo amministratore delegato di Dr. Schär. L'ormai ex-ceo, Philipp Schoeller, infatti, ha comunicato, dopo due anni di attività in questo ruolo, la sua decisione di dimettersi dalla carica da fine 2022. «Sono grato a Ulrich Ladurner, presidente della Dr. Schär Spa, per la fiducia accordatami e per il sostegno alla mia decisione - ha raccontato Schoeller. Vorrei ringraziare in particolare i miei colleghi di Dr. Schär, con i quali ho potuto lavorare a stretto contatto e con spirito di fiducia. Possiamo tutti essere orgogliosi della nuova crescita che abbiamo creato insieme e del successo nel rafforzamento del marchio Schär. Ho guidato con grande entusiasmo e passione la nostra attività globale di leader del mercato dell'alimentazione senza glutine».

Il nuovo ceo di Dr. Schär, Hannes Berger

La carriera di Hannes Berger

Alle sue parole è seguito l'annuncio didel nuovo ceo dell'azienda, ringraziando prima di tutto l'ex collega: «Desidero ringraziare Philipp Schoeller per la proficua collaborazione, per i suoi grandi risultati e per il suo impegno. Ha tenuto in piedi Dr. Schär in questi tempi difficili, ha rafforzato la nostra presenza globale e ci ha dato una spinta all'innovazione., gli auguro il meglio e continui successi per la sua carriera e la sua vita futura. Con la partenza di Philipp Schoeller, vogliamo continuare il percorso intrapreso con una persona al vertice che conosce bene l'azienda, da quasi due decenni, e che durante questo periodo l'ha plasmata in modo decisivo coprendo una posizione di leadership.».

Hannes Berger ha ricoperto posizioni chiave in azienda da quasi due decenni ed è un membro del Board of Directors dalla sua prima costituzione. Negli ultimi cinque si è dedicato allo sviluppo del mercato d’oltreoceano con il ruolo di ceo e presidente Nord America espandendo successivamente le sue responsabilità anche all’America Latina, il Regno Unito e l’Irlanda. Sotto la sua direzione il fatturato americano è cresciuto di più del doppio diventando uno dei paesi chiave dell’azienda, accompagnato da continui investimenti per l’espansione dei siti produttivi locali.

Dr. Schär quest’anno supererà la soglia dei 500 milioni di euro di fatturato e vuole continuare ad accelerare il business espandendosi in nuove geografie e nuove categorie nutrizionali. Hannes Berger ha commentato il nuovo ruolo: «Ringrazio Ulrich Ladurner per la fiducia accordatami e sono ansioso di lavorare con tutto il team al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti».