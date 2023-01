L'impegno di Demeter per l’agricoltura biodinamica, uno stile di vita

A tu per tu con Demeter Italia presso il ristorante 28 posti di Milano. Presieduta da Enrico Amico, è un’associazione privata di produttori, trasformatori e distributori di prodotti agricoli e alimentari biodinamici e affiliata alla Biodynamic federation Demeter international (Bfdi).

Con sede a Parma, Demeter Italia svolge un’attenta azione di controllo sulla produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti e garantisce che i prodotti alimentari e gli ingredienti delle aziende socie provengano da coltivazioni o allevamenti biodinamici certificati, seguendo ogni fase della filiera fino al rilascio della certificazione e all’etichettatura, tutelando così il marchio da eventuali abusi e denigrazioni. Comprende oltre 700 aziende, diffuse su tutto il territorio nazionale e appartenenti a diversi settori merceologici: vino, olio, frutta, verdure, spezie, erbe aromatiche, carne, prodotti caseari e cosmetici. Tra queste, 5 apicoltori, 23 allevatori, 180 viticoltori, 143 frutticoltori.

Uno stimolo continuo a fare sempre meglio

«Il nostro biglietto da visita – ha spiegato il presidente Amico, titolare dell’omonima azienda agricola biologica a Capua (Ce) - è mostrare la biodinamica mettendo le mani nella terra. Nelle aziende biodinamiche si respira un mondo diverso, uno stimolo continuo a fare sempre meglio. Un coinvolgimento che è un impegno civico e un’agricoltura che diventa vita etica».

Le parole di Enrico Amico mettono in evidenza uno stile e una filosofia ben definiti. L’agricoltura biodinamica è molto di più di quel che emerge dalla lettura dei regolamenti: è un approccio attivo in cui l’agricoltore assume il ruolo di creatore, conservatore e curatore della vita dei campi, di valli e pianure, delle acque e di tutti gli esseri viventi che popolano questi ambienti.

L’obiettivo è, da un lato, garantire al consumatore che i prodotti che acquista siano biodinamici e, dall’altro, fungere da interfaccia tra il mondo vivo e non standardizzabile dell’agricoltura biodinamica e quello giuridico ed economico condizionanti la vita sociale presente.

Coltivare prodotti sani e genuini, in armonia con le stagioni

Le norme da rispettare per ottenere la certificazione e il marchio Demeter fissano i metodi per la produzione vegetale (per esempio uso di compost e preparati, divieto di materiali geneticamente modificati ecc.), ma anche direttive per la lavorazione della carne, prodotti caseari, prodotti di panificazione, frutta, verdure, spezie, erbe aromatiche e prodotti non alimentari come i cosmetici e quelli tessili. Un vero e proprio modo di fare agricoltura, un metodo di coltivazione che ha come primo obiettivo quello di coltivare prodotti sani e genuini, in armonia con le stagioni e in sintonia con la natura, favorendo scelte - legate alla fertilizzazione, alla coltivazione e all’allevamento - rispettose della vitalità del terreno e della diversità delle specie vegetali e animali.

Guardare con maggiore attenzione alla provenienza dei cibi

Dal punto di vista del consumatore finale, avere un prodotto certificato Demeter sulla propria tavola significa sposare la causa della sostenibilità e del rispetto del pianeta, a fronte di fattori ambientali come la crisi climatica, per guardare con maggiore attenzione alla provenienza dei cibi e ad alternative alla produzione industriale di massa. Il fine ultmo dell’associazione è infatti fornire alimenti che possano riconnettere le persone alla natura e a loro stesse.

Il marchio Demeter è l'unico marchio globale che riconosce i prodotti certificati e i prodotti biodinamici. I regolamenti sono rigorosi, oltre quanto definisce il biologico, per offrire e garantire una qualità superiore: i prodotti Demeter sono sempre certificati sia secondo gli standard biologici che secondo quelli biodinamici Demeter.



Demeter Associazione Italia

strada Naviglia 11 – 43122 Parma

Tel 0521 776962