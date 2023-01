Sol d'Oro e Aipo d'Argento si uniscono per l'olio extravergine d'eccellenza

Un matrimonio tra concorsi per amore dell’olio extravergine d’oliva. È quello celebrato tra Sol d’Oro, ideata da Veronafiere, da ventuno anni la competizione internazionale con degustazioni alla cieca più conosciuta al mondo, e Aipo d’Argento, da vent’anni concorso con vocazione più marcatamente territoriale. Le due iniziative hanno deciso di unire le forze nella loro città, Verona, dal 20 al 26 febbraio, per il XXI Concorso internazionale dell’olio extra vergine d’oliva.

Il sodalizio tra Sol d’Oro e Aipo d’Argento è finalizzato a creare ulteriore valore aggiunto per i produttori che intendono essere presenti alla XXI edizione Concorso internazionale dell’olio extra vergine d’oliva di Veronafiere. Infatti, chi prenderà parte alla 20° edizione del Concorso Oleario Internazionale Aipo d’Argento sarà automaticamente ammesso anche a Sol d’Oro Emisfero Nord 2023 e potrà così beneficiare sia del giudizio sensoriale in blind test da parte del panel internazionale che della valutazione chimico-organolettica certificata dal laboratorio dell’Associazione. Da questo risultato dipenderà l’accesso alla seconda fase, alla quale saranno ammessi esclusivamente gli oli extravergini di oliva senza difetti. A seguire i panelisti, integrati in numero e per provenienza estera, potranno concentrarsi esclusivamente sul giudizio sensoriale garantendo un’accurata selezione dei prodotti.

I premiati saranno poi presentati in tasting dedicati nell’area EVO OIL Tasting in occasione di Sol&Agrifood (2 - 5 aprile 2023), verranno inseriti in ‘The Winners Guide’, guida dedicata a buyers e delegati di Veronafiere e promossi in manifestazioni internazionali.

La prossima edizione di Sol d’Oro è in calendario dal 20 al 26 febbraio 2023. Le iscrizioni si ricevono entro il 13 febbraio sul sito https://www.solagrifood.com/sol-d-oro. Il regolamento è scaricabile a questo link.