Un incendio devasta un salumificio in provincia di Verona

Un vasto incendio sta interessando un'azienda alimentare, il Salumificio Coati, ad Arbizzano, nel territorio del comune di Negrar di Valpolicella, alle porte di Verona. L'alta colonna di fumo che è salita dal rogo è stata visibile da chilometri di distanza. Secondo quanto appreso dall'ANSA, le fiamme sono divampate in un nuovo capannone dell'azienda. Sul posto sono presenti in forze i vigili del fuoco, mentre alcuni stabili nelle vicinanze sono stati evacuati per precauzione. Anche le strade della zona sono state chiuse al traffico. I pompieri sono all'opera per spegnere gli ultimi focolai che hanno devastato l'azienda.