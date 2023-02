Nutella scaduta abbandonata tra gli ulivi: il mistero della Valle d’Itria

Capita, purtroppo, che nelle campagne e nei luoghi nascosti si trovi abbandonato qualsiasi cosa. Ma è la prima volta che si scopre oltre un quintale di Nutella (scaduta) abbandonata tra gli ulivi della Valle d’Itria, in particolare nella zona di Locorotondo. Oscuro il motivo. Come sarà di certo difficile risalire a chi ha scaricato i rifiuti tra gli ulivi pugliesi.

Michelangelo Schiavone e il ritrovamento di Nutella. Fonte: Facebook

Uno spreco insensato

A trovarla un gruppo di volontari dell’Unità interregionale di protezione ambientale Wardpark. «Quelle confezioni – ha dichiarato il comandante, Michelangelo Schiavone, parlando ai microfoni di Telebari - sarebbero potute andare a persone che ne avevano necessità, a bambini che magari in quel momento, durante la pandemia, non potevano permetterselo».Come non ricordare, infatti, che il 2021 (data di scadenza dei barattoli) era un periodo di difficoltà economiche legate alla pandemia.

I volontari hanno contattato la Ferrero che ha inviato i propri incaricati sul posto per ritirare la merce e che ha ringraziato il gruppo ambientalista per la sua attività a tutela del bene comune.