Morto Mario Lameri Gran maestro emerito dei Cavalieri della polenta di Bergamo

La confraternita dei Cavalieri della Polenta di Bergamo piange la scomparsa del Gran Maestro Emerito Mario Lameri. Il sodalizio si avvia verso il mezzo secolo di storia, che verrà celebrato nel 2026, grazie all’impegno e alla passione dei numerosi soci, capitanati per più di 45 anni proprio da Mario Lameri, scomparso lunedì pomeriggio a 92 anni. I Cavalieri della Polenta hanno promosso per decenni la cucina bergamasca e il piatto simbolo della tradizione, così come le trattorie storiche e la cultura del territorio orobico.

Mario Lameri



Il passaggio del testimone a Sergio Solazzi nel 2021

Il 13 novembre 2021 Mario Lameri aveva passato il testimone al nuovo Gran Maestro Sergio Solazzi. Nell’occasione era stata ricordata, ad un anno dalla scomparsa, la figura del giornalista Roberto Vitali, tra i fondatori di Italia a Tavola, che ha sempre seguito gli appuntamenti della confraternita.



Il Gran Maestro Mario Lameri ha passato il bastone della polenta a Solazzi, rimanendo sempre nel consiglio dei Cavalieri come Gran Maestro Emerito, un grande riconoscimento che gli è stato attribuito contestualmente al cambio dello statuto dell’associazione proprio per evidenziare i meriti dimostrati sul campo.

I Cavalieri della Polenta



Verso i 50 anni della Confraternita

«Proseguiremo le nostre attività anche in ricordo di Mario Lameri – commenta il Gran Maestro Sergio Solazzi - È stato un imprenditore lungimirante e non ha mai fatto mancare il suo supporto alla confraternita che nel 2026 festeggerà i 50 anni dalla fondazione».